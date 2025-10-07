Súťaž na nákup licencií pre Slovensko.sk vyvolala rozruch, IT Asociácia žiada od NASES jasné odpovede

Medializované informácie o obstarávaniachIT projektovNárodnej agentúry pre sieťové a elektronické služby (NASES) vyvolávajú v IT komunite množstvo otázok, na ktoré by agentúra mala poskytnúť jasné odpovede.
IT Asociácia Slovenska (ITAS) vyjadruje podporu investíciám do Ústredného portálu verejnej správy (ÚPVS), známeho ako Slovensko.sk, a súhlasí s jeho technologickým rozvojom.
Nespokojnosť s postupom NASES
Avšak nedávna súťaž na nákup licencií pre ÚPVS vyvolala rozruch, keď desiatky členských firiem vyjadrili nespokojnosť s postupom NASES. Kritizujú najmä použitie dynamického nákupného systému (DNS) na obstarávanie komplexných riešení, čo podľa nich nie je vhodné a môže viesť k akceptácii ponuky jediného dodávateľa bez možnosti vysúťažiť najlepšie riešenie za najvýhodnejšiu cenu.
Asociácia upozorňuje na riziko tzv. vendor-locku, teda silnej závislosti štátu od jedného dodávateľa, keďže štát získa len právo používať systém podľa licenčných podmienok výrobcu, bez vlastníctva zdrojových kódov. Chýba pritom analýza finančnej efektívnosti zákazky a zdôvodnenie vhodnosti zvolenej metódy obstarania.
Ďalšie výhrady
Ďalšie výhrady sa týkajú krátkej lehoty na dodanie riešenia, všeobecnej špecifikácie súťažnej dokumentácie a diskriminačných požiadaviek, napríklad vyžadovanie referencií vo finančnom sektore pre službu vzdialeného podpisovania. ITAS tiež kritizuje nedostatočnú koordináciu medzi NASES a Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI), ktoré spúšťa podobné projekty bez odbornej diskusie.
ITAS vyzýva MIRRI na obnovenie transparentnej komunikácie a odborných diskusií o plánovaných IT projektoch. Zároveň upozorňuje, že nesprávne obstarávanie môže viesť k korekciám zo strany Európskej komisie, čo by znamenalo ďalšiu záťaž pre štátny rozpočet v čase konsolidácie.