Školy čaká sieťová ochrana, cena za ňu by však podľa analytikov mohla byť nižšia

Ministerstvo školstva plánuje vybudovať Národný centrálny uzol, ktorý má školám poskytovať služby kyberbezpečnosti, správu siete či monitoring. Na základe cenového prieskumu ministerstvo odhadlo hornú hranicu nákladov na 35,2 mil. eur počas siedmich rokov. Ako uvádza Útvar hodnoty za peniaze (ÚHP), ich skutočná výška bude závisieť od počtu zapojených škôl a vysúťažených cien.

Najväčšiu časť nákladov, a to 26 mil. eur, tvorí kybernetická bezpečnosť. Patrí sem napríklad vybudovanie centrálneho firewallu, či robustná ochrana pred útokmi na zahltenie siete (DDoS útoky). „S ministerstvom školstva sme sa zhodli, že súčasný návrh riešenia je ešte možné prispôsobiť tak, aby lepšie odrážal požiadavky rezortu. To by sa malo odraziť aj na jeho nižšej cene,“ uvádza vo svojom hodnotení ÚHP.

Odporúčania ÚHP

Identifikovali tak možnosti, ktorými by sa dali požiadavky ministerstva splniť s nákladmi nižšími do 14 mil. eur, teda 40 % z celkovej sumy. Útvar hodnoty za peniaze odporúča preveriť potrebné parametre požadovaného hardvéru a softvéru a kúpiť ich za ceny podľa vzoru iných veľkých štátnych inštitúcií. Tie si obdobné služby zabezpečili rádovo lacnejšie.

Útvar taktiež odporúča nezahrnúť do rámca nedostatočne vysvetlenú rezervu na dodatočné IT práce za 3,4 mil. eur. Je to ekvivalent štyroch osôb pracujúcich na plný úväzok počas šiestich rokov, ktorí majú v budúcnosti zapracovávať zmeny do systému. „Nie je však zrejmé, aké úpravy budú potrebné a ani akým spôsobom sa odhadli potrebné kapacity,“ konštatuje sa v hodnotení.

Služby týkajúce sa prevádzkovej podpory

Taktiež by sa malo overiť, ktoré služby týkajúce sa prevádzkovej podpory môže ministerstvo školstva pokryť internými kapacitami cez svoje existujúce centrum podpory. Ak by tieto služby neobstarávalo externe, môže podľa ÚHP ušetriť do 1,3 mil. eur.

Centrálne služby riadenia siete a kybernetická bezpečnosť boli v pôvodnom projekte uvedené ako opcia za 109,5 mil. eur. „Je preto dobré, že ministerstvo školstva uvažuje o vlastnom centrálnom riešení s tretinovými nákladmi. Musí to však stihnúť do konca roka, ak nechce opciu využiť,“ radí ÚHP.