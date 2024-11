Školám začnú od 1. decembra platiť tri mesiace na začlenenie desegregačných štandardov do ich poriadkov

Od 1. decembra začnú školám plynúť tri mesiace na začlenenie desegregačných štandardov do ich školských poriadkov. Informuje o tom Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže (MŠVVaM) SR, ktoré štandardy zákazu segregácie vo výchove a vzdelávaní zavádza.

Štandardy by mali pomôcť vytvoriť inkluzívne prostredie, kde bude mať každý žiak rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelaniu. Školy by vďaka nim mali získať efektívne nástroje na prevenciu segregácie, ale aj na jej odhaľovanie a riešenie prípadov.

Dôraz na inklúziu

„Cieľom je, aby boli všetky deti plne začlenené do vzdelávacieho systému a aby každé dieťa dostalo vzdelávanie v súlade so svojimi individuálnymi vzdelávacími potrebami a bolo plnohodnotne začlenené do spoločnosti. Aj preto ministerstvo pokračuje v reforme vzdelávacieho systému, ktorý kladie dôraz na inklúziu a rovnaký prístup k vzdelaniu a rovnosť šancí,“ uvádza ministerstvo.

Doplnilo, že zavádzanie týchto štandardov vyplýva z novely školského zákona. Problematika desegregácie vo vzdelávaní tiež patrí k Plánu obnovy a odolnosti SR.

Rezort školstva vydal aj Štandardy dodržiavania zákazu segregácie vo výchove a vzdelávaní. Vďaka ich dodržiavaniu by sa mali uplatňovať princípy rovnosti a demokracie v školách a školských zariadeniach. O tieto štandardy by školy mali zaktualizovať svoje školské poriadky do konca februára budúceho roka.

Definujú základné etické princípy

„Do konca septembra 2025 majú vypracovať Plán uplatňovania týchto štandardov a následne podľa neho a jednotlivých štandardov postupovať. Všetky kroky sú podrobne popísané v Manuáli a monitoringu uplatňovania štandardov dodržiavania zákazu segregácie vo výchove a vzdelávaní,“ uvádza ministerstvo. Doplnilo, že ide o ďalší krok k napĺňaniu zákazu segregácie vo výchove a vzdelávaní.

Štandardy definujú základné etické a ľudskoprávne princípy, ktoré majú prispieť k spravodlivému prostrediu vo vzdelávaní. Určujú tiež manažérske a organizačné pravidlá správania pre školy i ostatných aktérov vo vzdelávaní. Predmetné pravidlá sa týkajú identifikovania, prevencie, i odstraňovania segregácie. Prinášajú tiež nástroje na odstránenie segregácie.

„Vzhľadom na povahu desegregácie, ktorá je súčasťou komplexného procesu inklúzie, tento cieľ neznamená, že do konca roka 2025 sa má dosiahnuť finálny stav,“ zdôraznil rezort školstva. Doplnil, že ide o záväzok vykonať kroky smerujúce k prevencii a odstraňovaniu nedostatkov v prípade rizika segregácie, alebo samotnej segregácie.

Povinná predškolská výchova

„Podmienka uplatňovania štandardov vo všetkých školách však automaticky neznamená predpoklad, že k segregácii vo všetkých školách na Slovensku dochádza,“ dodáva MŠVVaM SR. Pripomenulo tiež, že realizuje aj ďalšie kroky, ktoré by mali prispieť k odstráneniu segregácie.

Ide napríklad o povinnú predškolskú výchovu pre 5-ročné deti, právny nárok na miesto v materskej škole pre štvor a trojročné deti, ale aj systém nárokovateľných podporných opatrení, či výzvy na zvyšovanie kapacít MŠ a ZŠ, a na odstránenie dvojzmennej prevádzky základných škôl.

„Inkluzívne vzdelávanie je o vízii školy ako miesta, kde má každé dieťa šancu uspieť, naučiť sa rešpektu, spolupráci a tolerancii. Zavedením štandardov na zákaz segregácie posúvame slovenské školstvo bližšie k tomuto cieľu a poskytujeme školám nástroje, ktoré im pomôžu vytvárať spravodlivé prostredie pre všetkých žiakov. Je to krok k budovaniu budúcnosti, kde naozaj záleží na každom,“ vyjadril sa minister školstva Tomáš Drucker (Hlas-SD).