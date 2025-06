Schválená novela školského zákona slúži na presadzovanie politických obchodov, tvrdia poslankyne PS

Národná rada SR vo štvrtok schválila novelu školského zákona, ktorú do parlamentu predložil minister školstva Tomáš Drucker. Pôvodným cieľom novely malo byť riešenie rastúcej absencie detí v školách. Poslankyne Progresívneho Slovenska však tvrdia, že návrh novely sa stal nástrojom na presadzovanie politických obchodov. Ako pripomenuli progresívci, vládni poslanci s vedomím ministra k pôvodnému návrhu pridávali pozmeňujúce návrhy, ktoré s témou školstva nesúviseli.

Arogancia Ficovej koalície

„Aj tento prístup je dôkazom, akú ‚vážnosť‘ koalícia prikladá vzdelávaniu. Problematiku vzdelávania spája so správnymi poplatkami, so zdravotníckymi témami a ďalšími nesúvisiacimi témami,“ hovorí poslankyňa PS Ingrid Kosová. „Napriek tomu, že predseda parlamentu Richard Raši opakovane tvrdí, že o prílepkoch nedáva hlasovať, v tomto prípade prostredníctvom námietok neváhal porušiť rokovací poriadok. Je to ďalší dôkaz arogancie moci Ficovej koalície a toho, že pravidlá pre nich neplatia,“ dodala Kosová.

Poslankyne upozorňujú na návrh, ktorý po novom umožňuje nielen vláde, ale aj jednotlivým ministrom vymenúvať vlastných splnomocnencov. Podľa PS ide o ďalšie rozširovanie počtu riadiacich pozícií, ktoré nie sú nevyhnutné a v čase konsolidácie ešte viac zaťažujú verejné financie. Ficova vláda má už dnes historicky najvyšší počet štátnych tajomníkov, keď predtým sama zrušila ich početné obmedzenie, tvrdí Progresívne Slovensko.

Politický obchod

„Pozícia splnomocnenca ministra bude slúžiť aj pre takú situáciu, v ktorej sa ocitol Slavomír Partila. Splnomocnenci budú riadiť a zodpovedať za agendu, ktorá patrí štátnym tajomníkom, a niektorí štátni tajomníci bez skutočne dôležitej agendy budú profitovať z úbohých politických dohôd,“ zhodnotila poslankyňa PS Viera Kalmárová.

Dôvod tejto zmeny je podľa Kalmárovej zrejmý – ide o výsledok politického obchodu medzi ministrom školstva a Slovenskou národnou stranou po tom, čo nový minister cestovného ruchu a športu Rudolf Huliak odvolal z funkcie štátneho tajomníka Jána Krišandu. Ten sa následne presunul na ministerstvo školstva, kde nahradil štátneho tajomníka pre regionálne školstvo Slavomíra Partilu. Partila síce formálne zostáva vo funkcii, no bez právomocí naďalej pôsobí v oblasti vzdelávania, zatiaľ čo Krišanda dostal inú agendu.

„Táto novela tak namiesto riešenia problémov školstva slúži ako politická trafika na uspokojenie mocenského apetítu členov koalície,“ uzavrela Kosová.