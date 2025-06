Huliak odmieta návrh opozície na zrušenie Ministerstva cestovného ruchu a športu, má pre ňu jasný odkaz

Minister cestovného ruchu a športu Rudolf Huliak vo štvrtok dôrazne odmietol návrh opozičných lídrov z Progresívneho Slovenska a strany Sloboda a Solidarita, ktorí vo svojom konsolidačnom balíčku navrhli zrušiť Ministerstvo cestovného ruchu a športu a škrtnúť 100 miliónov eur z jeho rozpočtu. Minister označil tento návrh za nebezpečný pre budúcnosť športu i cestovného ruchu na Slovensku.

„Pán Šimečka ani nevie, ako sa naše ministerstvo volá. Mohol by sa to aspoň naučiť, keď už chce byť premiérom. Alebo sa mu len nehodilo povedať, že chce brať peniaze aj cestovnému ruchu?“ vyhlásil minister Huliak.

Rezort nevznikol na zelenej lúke

Ako ďalej na tlačovej besede priblížil minister, rozpočet na rok 2025 vo výške 240 miliónov eur plánuje ministerstvo prerozdeliť tak, že 70 miliónov eur pôjde športovým zväzom, vrátane 14 miliónov na mládežnícky šport, 60 miliónov eur ide do Fondu na podporu športu, 20 miliónov eur do Fondu na podporu cestovného ruchu,10 miliónov eur poputuje na podporu infraštruktúry cestovného ruchu.

Ďalších 13 miliónov eur je vyčlenených na prípravu olympijského tímu a školské telocvične a16 miliónov eur na reprezentáciu, športové centrá a medzinárodné podujatia.

„Všetky idú športujúcim deťom, zväzom, regiónom a podnikateľom v cestovnom ruchu. Tento rezort nevznikol na zelenej lúke, ale spojením činností z ministerstva dopravy a školstva,“ hovorí Huliak.

Návrh opozície je prázdny politický marketing

Minister tvrdí, že športová infraštruktúra na Slovensku má v súčasnosti dlh odhadovaný na pol miliardy eur a jej ďalšie podfinancovanie bude mať vážne dôsledky.

„Nech pán Šimečka ide vysvetliť športovým zväzom, deťom, rodičom a starostom, prečo im chce zobrať peniaze. To deti majú cvičiť na chodbách alebo sedieť s mobilom v ruke?“ pýta sa minister. „Keď máte športoviská, môžete organizovať podujatia, ktoré prinášajú peniaze aj do cestovného ruchu. Šport je investícia do zdravia a spoločnosti. Nie prejedené peniaze,“ dodal Huliak.

Minister označil návrh opozície za prázdny politický marketing bez pochopenia reálnych potrieb Slovenska. „Chrapúnstvo je to, keď ako prvý krok konsolidácie navrhnete zrušiť podporu športu a cestovného ruchu. To je ich odbornosť? Len politické heslá a škrtanie podľa kalkulačky. Keď majú konečne predstaviť riešenia, ich nápad je zobrať športujúcim deťom a regiónom. A ešte sa tvária ako odborníci,“ vyhlásil Huliak.

Odmieta jeho zrušenie

Ministerstvo cestovného ruchu a športu dôrazne odmieta návrhy na jeho zrušenie. „Môžete si o mne myslieť, čo chcete. Ale ja som minister športu a cestovného ruchu. A týchto oblastí sa nevzdám. Budem ich brániť, lebo majú zmysel, majú výsledky a potrebujú ich ľudia. Deti, športovci, kluby, hoteliéri, obce,“ hovorí minister športu.

Zároveň odkázal bývalému ministrovi školstva Branislavovi Gröhlingovi, že ministerstvo stále rieši právne problémy, ktoré podľa Huliaka vznikli za jeho pôsobenia.

„Ja mám inú robotu, ako žehliť chyby pána Grohlinga. Súdne rozhodnutia hovoria jasne, nepostupoval správne. Kvôli tomu môžeme prísť o 80-tisíc eur,“ tvrdí minister.