Drucker vyzdvihol zmluvy s vysokými školami. Naším cieľom nemá byť množstvo nedokončených inžinierov, tvrdí – VIDEO

Minister školstva Tomáš Drucker (Hlas-SD) vyzdvihuje výkonnostné zmluvy pre vysoké školy a to, že medzi ich parametrami je aj uplatniteľnosť absolventov vysokých škôl po 12 mesiacoch na trhu práce. Uviedol to v rozhovore Štúdia SITA. Dodal, že ďalším parametrom bolo to, koľko absolventov bakalárskeho štúdia prijali školy na magisterské štúdium z iného odboru.

„Naším cieľom nemá byť mať množstvo nedokončených inžinierov a magistrov po bakalárskom vzdelávaní. To sú vyhodené peniaze. My chceme, aby si rozširovali svoje kompetencie a zručnosti,“ prízvukoval Drucker. Podotkol, že pre vysoké školy to nie je povinné, avšak, ak chcú pomyselnú „mrkvičku“, musia k tomu učiniť kroky.

Ekonomická motivácia má školy posunúť

„To je prvý krok, ktorý sme v tom urobili. To znamená, že tlačíme ekonomickými nejakými motiváciami a ukazovateľmi, aby tie školy niečo robili. Aj v oblasti internacionalizácie, aj v oblasti iných parametrov, ale nebudem všetky predstavovať,“ uviedol šéf rezortu školstva.

Drucker taktiež vyzdvihol štipendiá pre takzvané nedostatkové odbory, napríklad aj pre lekárov či učiteľov. Minister spomenul aj zákon o štátnej službe.

„Zákon o štátnej službe mal také predpoklady, že keď chcete pracovať v štátnej službe a chcete byť na týchto vedúcich pozíciách, a chcete byť v takejto tarifnej triede, koľko dostávate peňazí, na tvrdo musíte mať druhý stupeň vysokej školy. No tak to nám vytvorilo tú titulomániu. Však nebolo podstatné, čo študuješ, hlavne aby si mal titul,“ vraví Drucker poukazujúc, že to odstránili a nahradili kvalifikáciou.

Dôraz na celoživotné vzdelávanie

Minister školstva tiež poukázal, že v rámci Nežnej revolúcie vo vzdelávaní, teda balíčka zákonov z dielne jeho ministerstva, prijali nový zákon o celoživotnom vzdelávaní, ktorý sa týka vzdelávania dospelých.

„To znamená, že vám nemôže stačiť jedna vysoká škola na celý život. Keď chcete byť odborník, musíte pracovať, ale musíte sa neustále dovzdelávať,“ vysvetľuje Drucker. Na to slúži práve systém celoživotného vzdelávania, individuálne účty a podobne, minister ale vyzdvihol, že daný systém prepojili vďaka mikroosvečeniam napríklad so štátnou službou.

„To znamená, že nepotrebujete druhý stupeň vysokej školy. Postačí buď stredné vzdelanie alebo prvý stupeň vysokoškolského vzdelania, ak ho nahradíte tou celoživotnou kvalifikáciou, že si ju udržujete,“ vysvetľuje Drucker s tým, že to uvoľní zbytočný tlak na tituly. Podotkol, že už prvý stupeň vysokoškolského vzdelania musí byť uplatniteľný na trhu práce. Druhý stupeň by mal byť zvyšovaním kvalifikácie, myslí si minister.