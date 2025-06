Študenti protestujú proti zrušeniu voľna na 17. november. Tvrdia, že ide o útok na pamäť a občianske hodnoty

Viaceré študentské a mládežnícke organizácie sa vymedzili voči návrhu na dočasné zrušenie 17. novembra ako dňa pracovného pokoja. Zareagovali tak na dohodu trojice koaličných strán, ktoré sa v pondelok 2. júna dohodli na spoločnom postupe pri hlasovaní o návrhu novelizácie zákona o transakčnej dani z dielne Slovenskej národnej strany.

Návrh na zúženie rozsahu pôsobnosti transakčnej dane podporia. Avizovali pritom, že, inšpirujúc sa podnetom zamestnávateľov znížiť počet voľných dní spojených so štátnymi sviatkami, súhlasia s tým, aby tento rok, ani nasledujúce roky 17. november nebol dňom pracovného pokoja. Samotný štátny sviatok ale zrušený nemá byť.

Nie je to len administratívny škrt, upozorňujú študenti

Študentské a mládežnícke organizácie sú toho názoru, že nejde len o obyčajný administratívny škrt, ale aj o zásah do kolektívnej pamäti, oslabenie občianskeho vedomia a marginalizáciu hodnôt demokratickej spoločnosti. „Tento deň nie je len voľnom, ale pripomienkou odvahy tých, ktoré a ktorí sa postavili proti neslobode – študentstva, ľudí pôsobiacich v kultúre a občianskej spoločnosti,“ zdôraznili.

Organizácie vnímajú daný návrh ako hodnotovo neprimeraný. Podotkli, že chápu potrebu diskusie o počte dní pracovného pokoja a možnostiach, ako zefektívniť fungovanie hospodárstva.

„Zároveň však zdôrazňujeme, že nie všetky sviatky majú rovnakú dôležitosť. Nie každý deň sa dá finančne vyčísliť. 17. november nie je len historickým dátumom, ale je živým symbolom občianskej statočnosti, kritického myslenia a spoločného zápasu za otvorenú krajinu,“ prízvukovali.

Pripomenutie si revolúcie nesmie byť len formalitou

Predmetný deň podľa nich nesmie byť zatlačený do úzadia a vymazaný z pamäti. Udalosti 17. novembra podľa študentských a mládežníckych organizácií potrebujú adekvátny priestor na dôstojné pripomenutie a spoločenskú reflexiu.

„Je to deň, ktorý patrí nám, celej spoločnosti. Zrušiť v tento deň pracovný pokoj znamená zredukovať jeho význam na formálnu pripomienku v kalendári a pripraviť verejnosť o príležitosť zastaviť sa, uvažovať nad tým, kam smerujeme, a pripomenúť si odkaz Nežnej revolúcie. Uvedomujeme si pluralitu názorov, no pre väčšinu ľudí je to deň rekonštrukcie nášho štátneho zriadenia a vyštrnganej demokracie,“ myslia si.

Na poslancov a poslankyne parlamentu aj vládny kabinet apelujú, aby daný zámer prehodnotili a potvrdili tak, že 17. november má a bude mať pevné miesto v histórii, ale aj súčasnosti a budúcnosti štátu.

„Sloboda, pamäť a dôstojnosť nemôžu byť luxusom. Sú základom spoločenskej identity aj kvality verejného života. Kto, kedy a kde rozhoduje o tom, čo má skutočnú hodnotu?“ spytujú sa. Pod vyjadrením sú podpísané Študentská rada vysokých škôl, Študentstvo za otvorenú kultúru! (ŠOK!), Sme v tom spolu, Chcem tu zostať a Rada mládeže Slovenska.