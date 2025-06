Deti nastavili politikom zrkadlo, najhoršie výsledky mali dvaja opoziční lídri

Deti sledovali a hodnotili komunikáciu politikov na sociálnych sieťach, sociálnym experimentom im nastavili zrkadlo. Ako informovali z Úradu komisára pre deti, Parlament detí a mládeže (PDaM) v rámci sociálneho experimentu dva mesiace sledoval komunikáciu 21 politikov na najrozšírenejšej sociálnej sieti na Slovensku, na Facebooku.

Aktivita bola súčasťou vyhlásenia roku 2025 za rok lepších vzťahov. Výber politikov sa odvíjal od výsledku posledných parlamentných volieb v roku 2023. Z každého politického subjektu, ktorý prekročil päť percent voličských hlasov, vybrali troch politikov s najvyšším počtom followerov.

Experiment prebiehal v dvoch fázach, druhá už bola verejná

Experiment mal dve fázy. V prvej, od 15. marca do 15. apríla 2025, prebiehal bez vedomia dotknutých politikov, následne boli o monitorovaní informovaní. Parlament detí a mládeže v príspevkoch hodnotil ich tón (pozitívny, neutrálny, negatívny), vyvolanú emóciu (motivácia, neutralita, frustrácia), obsah (vízia, informácia, útok) aj prípadnú výzvu k akcii (spolupráca vs. polarizácia).

„Cieľom nebolo len nastavenie zrkadla samotným politikom, ale aj zistiť, či si politici po uvedomení, že ich sledujú mladí ľudia dajú pozor na štýl svojej komunikácie a dokážu byť vzorom. Taktiež chcel PDaM zistiť, aký sentiment šíria statusy politikov, ktorých len na sociálnej sieti Facebook sleduje dohromady 2 003 000 ľudí,“ uviedli z Úradu komisára pre deti.

Upozorňujú tiež, že na sociálnych sieťach je mnoho detí a mladých, komisár pre deti už v minulosti spolu s odborníkmi apeloval na to, že všetko, čo deti a mládež vnímajú v online prostredí, a to aj od politikov, má dopad na ich vnímanie sveta a duševné zdravie.

Väčšina politikov sa v druhej fáze zlepšila

Výsledky experimentu ukázali, že v prvom kole len osem politikov dosiahlo priemerné hodnotenie lepšie alebo rovné 3 (boli hodnotení známkami od 1 do 5, kde 1 je najlepšia a 5 najhoršia – pozn. SITA). V druhom kole ich už bolo 13, zároveň sa väčšina politikov zlepšila a hodnotenie sa zjemnilo.

„Počas mesiaca máj sa v jednotlivých statusoch každého politika zamerali aj na to, v koľkých prípadoch sú tematicky zamerané menovite proti politickým oponentom. Zistili, že u niektorých politikov je 60 – 80percent ich komunikácie zostavená výlučne z útokov na svojho politického oponenta/oponentov. Dobrou správou je, že sa medzi vybranou vzorkou našiel aj politik, ktorý mal všetky statusy vecné, bez verejných hejtov na politických oponentov,“ uviedli z Úradu komisára pre deti.

Najhoršie výsledky dosiahli predseda hnutia Slovensko Igor Matovič a predseda strany Sloboda a Solidarita Branislav Gröhling. Avšak kým Gröhling sa v druhej fáze experimentu „polepšil“ a známku zo 4,13 „vytiahol“ na 3,96, líder obyčajných ľudí mal namiesto pôvodných 4,15 v prvej fáze, 4,23 v druhej fáze.

Najlepšie hodnotenie získal Milan Majerský z KDH

Medzi jednotlivými fázami si výsledky zhoršil aj poslanec za hnutie Slovensko Jozef Pročko, poslanec za SaS Alojz Hlina, ale aj europoslankyňa Miriam Lexmann (Kresťanskodemokratické hnutie – KDH). Z najlepším hodnotením po druhej fáze skončil šéf kresťanských demokratov Milan Majerský, so známkou 1,56. V prvej fáze mal hodnotenie 1,95.

Medzi jednotlivými fázami si hodnotenie zlepšili napríklad aj predseda hnutia Progresívne Slovensko Michal Šimečka, europoslankyňa Judita Laššáková (Smer-SD), europoslanec Erik Kaliňák (Smer-SD), ministerka kultúry Martina Šimkovičová (nom. SNS), minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) predseda SNS Andrej Danko, ale napríklad aj nitriansky župan Branislav Becík (Hlas-SD) či poslankyňa Jana Bittó Cigániková (SaS). Predseda vlády Robert Fico (Smer-SD) tiež dosiahol mierne zlepšenie. Z 3,6 zlepšil svoje hodnotenie na 3,59.

Pellegrini: Deti nastavili politikom úprimné zrkadlo

Sociálny experiment ocenil aj prezident Peter Pellegrini, ako skonštatoval, deti a mladí ľudia nastavili politikom úprimné zrkadlo bez toho, že by chceli zasahovať do politického diania v krajine. S autormi a komisárom pre deti Jozefom Mikloškom sa stretol v Prezidentskom paláci, Mikloškovi poďakoval za danú aktivitu, ktorá zapojila mladú generáciu do spoločenského života. Hlava štátu považuje projekt Aký vibe šíria slovenskí politici? za úžasný. Verí tiež, že jeho výsledky sa dostanú aj k samotným politikom.

„Som za to nesmierne vďačný, pretože to čo odprezentujú títo mladí ľudia je nesmierne úprimné, je to nemotivované žiadnymi politickými aktivitami ani záujmom zasahovať do politického diania, ale ľudské vyjadrenie ich vlastných pocitov, akú atmosféru zažívajú, keď sledujú vyjadrenia slovenských politikov,“ uviedol Pellegrini po stretnutí. Poznamenal tiež, že Slovensko má pred sebou veľkú diskusiu o jeho budúcnosti. Prezidentský palác by podľa neho mal byť miestom, kde sa aj s mladými ľuďmi bude diskutovať o tom, aké Slovensko si predstavujú a v akej krajine chcú žiť.