Reedukačné centrá v Bystričanoch a Trstíne sa zatvoria. Drucker oznámil aj prípravu komplexnej reformy tohto typu zariadení 

„Hlavnými cieľmi sú integrovanie špeciálnych vzdelávacích zariadení do spoločnosti, rýchlejšie zaradenie detí so špeciálnymi potrebami do bežného života a lepšie zapojenie rodín do reedukačného procesu,“ priblížil rezort. Plánovaná novela by mala zmeniť proces prijímania detí na základe diagnostiky, pričom jej doba by sa mala skrátiť na osem týždňov.

Zmeniť by sa mali viaceré veci

Regulovaný by mal byť tiež počet a minimálny vek detí v skupinách špeciálnych vzdelávacích zariadení. Zlepšiť by sa mal informačný systém o voľných miestach v zariadeniach. Zmeny by sa mali dotknúť i materiálno-technického vybavenia, povinností a práv detí a ich zástupcov a rovnako aj požiadaviek na úpravu zariadení.

„Nové pravidlá budú určovať povinné a odporúčané pracovné pozície a počty zamestnancov pre špeciálne vzdelávacie zariadenia. Zamerajú sa na zvýšenie počtu personálu a zabezpečenie zdravotníckeho personálu,“ vymenúva ďalej ministerstvo s tým, že plánuje zaviesť aj povinnosť pre pedagogických a odborných zamestnancov absolvovať kurz prvej pomoci a psychosociálneho tréningu.

Neefektívny je aj systém zaraďovania

Zamestnanci by mali byť motivovaní poskytnutím pracovného voľna a rekondičného pobytu po siedmich rokoch práce. Rezort školstva tiež poukázal na to, že súčasný systém zaraďovania detí do reedukačných centier, ktorý je založený na geografickom kritériu, sa ukazuje ako neefektívny, keďže nezohľadňuje ich individuálne potreby.

„Navrhovaným riešením je kategorizovať deti podľa ich správania a diagnóz. Zmena pravidiel by zároveň umožnila vzdelávanie aj pre deti so špeciálnymi potrebami. Liečebno-výchovné sanatóriá by mohli prevziať časť detí s psychiatrickými diagnózami,“ uviedlo ministerstvo a doplnilo, že pre deti s vážnymi diagnózami by mohli, v spolupráci s rezortom zdravotníctva, vzniknúť nové špecializované zariadenia.

„Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie (VÚDPaP) pripravuje metodiku individuálneho vzdelávacieho programu, ktorá bude zverejnená na webových stránkach rezortu školstva. Súčasne s reorganizáciou špeciálnych výchovných zariadení sa vytvoria podmienky na výchovu a vzdelávanie detí s poruchami správania,“ dodalo ministerstvo školstva.

Individuálny reedukačný program

VÚDPaP a Národný inštitút vzdelávania a mládeže by sa mali zameriavať na terapeuticko-výchovnú činnosť, pričom dôraz by mal byť kladený na terapiu vzťahov, výchovné prístupy, rehabilitáciu a psychologickú prevenciu. Vzdelávací program pre žiakov s poruchami správania by mal prejsť revíziou, ktorá by mohla nadobudnúť platnosť od roku 2026/2027.

VÚDPaP pripravuje aj Individuálny reedukačný program. Jeho cieľom je zlepšiť monitorovanie a hodnotenie reedukačných postupov. S jeho testovaním by sa malo začať v septembri 2024, naplno nasadený by mal byť začiatkom budúceho roka.

„Desiatky rokov zanedbávania tohto problému sa skončili. Deti v špeciálnych výchovných zariadeniach potrebujú účinnú pomoc v dôstojnom prostredí, v ktorom sa dodržiavajú ich základné práva. A zamestnanci si zaslúžia slušné podmienky na mimoriadne náročnú prácu,“ uviedol minister školstva Tomáš Drucker (Hlas-SD). Jeho rezort nedávno v správe pre Národnú radu SR potvrdil viaceré nedostatky v reedukačných centrách.

„Prvým, okamžitým krokom rezortu školstva bolo odstránenie hygienických a materiálno-technických nedostatkov v reedukačných centrách. Za štyri mesiace roku 2024 na to ministerstvo poskytlo vyše 1,2 mil. eur, čo je takmer dvojnásobok podpory za celý predchádzajúci rok. Kapacitné možnosti reedukačných centier boli znížené o 47 miest,“ uvádza ministerstvo. Rezort tiež avizoval, že do konca tohtoročného augusta by mali byť zo siete vyradené Reedukačné centrum v Trstíne a Reedukačné centrum Chalmová-Bystričany.