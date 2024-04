Mimovládky navrhujú riešenia proti segregácii rómskych žiakov na školách, vyzývajú ministerstvo školstva, aby ich prijalo (foto)

Mimovládne organizácie, ktoré pracujú s vylúčenými komunitami, apelujú na ministra školstva, výskumu, vývoja a mládeže Tomáša Druckera (Hlas-SD), aby promptne prijal opatrenia na zastavenie prehlbovania priestorovej segregácie rómskeho žiactva na slovenských školách. Výzvu zverejnili pri príležitosti Medzinárodného dňa Rómov.

Druckerovo ministerstvo podľa nich dosiaľ neponúklo systémové riešenia ani si neosvojilo rozhodnutia domácich súdov, ktoré sa týkali zákazu segregácie rómskeho žiactva. Signatári výzvy poukázali na to, že Európska komisia upozorňovala na neriešenie segregácie od roku 2015, na jar minulého roka postúpila prípad na Súdny dvor Európskej únie a napokon v decembri 2023 podala žalobu.

Nepoužiteľná metodika

„Ministerstvo školstva síce v priebehu posledných mesiacov prijalo už druhú metodiku pre riešenie segregácie, tá je však pre potreby každodennej školskej praxe nepoužiteľná. Rezort tiež avizoval, že na riešenie školskej segregácie chystá nový projekt, no ten nebude plošný a dotkne sa len niektorých dobrovoľne prihlásených škôl – a aj to len na chvíľu,“ vravia signatári.

Zdôraznili, že ide o projekt financovaný z prostriedkov Európskej únie, a teda je len dočasný. Za vhodné riešenie, ktoré by podľa nich prinieslo dlhodobo udržateľné výsledky, považujú vyčlenenie pravidelnej a stabilnej sumy z rozpočtu na boj proti segregácii v školách.

Žiadajú reformu školských obvodov

„Signatári výzvy tiež žiadajú bezodkladnú reformu školských obvodov, aby naďalej účelovo nevytvárali etnicky a sociálne homogénne školy. Mali by, naopak, podporovať sociálnu mobilitu a kultúrnu rôznorodosť žiakov a žiačok v školskom prostredí,“ apelujú na rezort školstva.

Rovnako považujú za potrebné prijať také pravidlá pre zaraďovanie nových škôl do siete, ktoré by neumožnili umiestňovanie škôl a škôlok, ani ich elokovaných pracovísk, vo vylúčených lokalitách. Signatári výzvy poukázali i na problematiku prepadávania rómskeho žiactva a jeho neopodstatneného umiestňovania do špeciálnych škôl a tried. To znižuje ich životnú perspektívu, a zároveň je nezákonnou diskriminačnou praxou.

Podporný štipendijný program

„Ministerstvo školstva by sa podľa nich malo zamerať aj na tvorbu nových vzdelávacích a metodických obsahov pre multikultúrne vzdelávanie v školách. Malo by tiež ponúknuť podporný štipendijný program, ktorý by mladým ľuďom z vylúčených komunít pomohol uniesť ekonomické náklady pri štúdiu na stredných a vysokých školách, aby sa v budúcnosti ľahšie uchytili na trhu práce,“ píše sa vo výzve.

Signatármi výzvy sú organizácie eduRoma, Amnesty International Slovensko, Cesta mladých, Divé maky, Superar Slovensko a Rómske advokačné a výskumné stredisko.