Drucker obhajoval regionálne príplatky pre pedagógov, ktorých je nedostatok. Na tento účel prerozdelí 60 miliónov eur

Minister školstva Tomáš Drucker (Hlas-SD) v relácii RTVS O 5 minút 12 obhajoval regionálne príplatky pre pedagógov. K regionálnym príplatkom bolo podľa šéfa rezortu školstva treba pristúpiť, zdôraznil, že sa mu ich podarilo presadiť v rozpočte na tento rok.

Dodal, že išlo o akútnu tému a poznamenal, že v tej chvíli nebolo možné riešiť financovanie zamestnancov v školstve, ktorí nie sú platení zo štátneho rozpočtu, ale prostredníctvom originálnych kompetencií.

Finančná motivácia

Narážal na to, že príspevky nedostanú učitelia materských škôl či školskí psychológovia. Dodal, že od 1. januára 2025 by malo dôjsť k zmene a napríklad i škôlky by mali byť financované z rozpočtu, a teda by sa na ne mali vzťahovať príplatky. Zdôraznil, že o tom ešte bude debata.

Poslankyňa a podpredsedníčka hnutia Progresívne Slovensko Lucia Plaváková poukazovala na to, či naozaj príplatky splnia svoj účel. Rovnako sa spytovala či 30 eur (najnižšia suma príplatku v hrubom – pozn. SITA) môže niekoho motivovať k tomu, aby sa presunul za prácou do regiónu, kde je nedostatok zamestnancov v školstve.

Nedostatok pedagógov v regiónoch

MŠVVaM SR zavedie regionálne príspevky pre pedagogických a odborných zamestnancov. Cieľom je riešiť problém s výrazným nedostatkom pedagógov v regiónoch. Na tento účel prerozdelí v tomto roku 60 miliónov eur. Cieľom príspevku je prilákať a udržať viac kvalifikovaných pedagógov v oblastiach, kde je najväčší nedostatok učiteľov.

„Príspevok zatiaľ pokrýva rok 2024, pracujeme však na dlhodobom riešení. Budeme intenzívne rokovať s ministerstvom financií o možnostiach kontinuálneho financovania tejto iniciatívy v nasledujúcich rokoch,“ upozornil pri jeho predstavovaní Drucker.

Ministerstvo už pri predstavení opatrenia avizovalo, že uvažuje aj o zahrnutí materských škôl do systému financovania.