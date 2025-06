Poslanci schválili zvýšenie platov v školstve, Druckerovo ministerstvo avizuje prípravu ďalších opatrení - VIDEO

Národná rada (NR) SR jednohlasne schválila zvýšenie platov v školstve. Poslanci a poslankyne v parlamente návrh prerokúvali v skrátenom legislatívnom konaní, návrh podporilo 143 zo 143 prítomných zákonodarcov. Novela zákona má za cieľ reagovať na potrebu vytvorenia atraktívneho a stabilného pracovného prostredia pre zamestnancov vo vzdelávacom systéme.

Platové tarify zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme odmeňovaných podľa platových taríf pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov by mali podľa schváleného návrhu stúpnuť od 1. septembra tohto roka o 7 percent. Ďalšie zvýšenie ich čaká od 1. januára 2026.

Platy budú mať zvýšené od začiatku septembra

Zamestnanci v školstve odmeňovaní podľa základnej stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme budú mať platy zvýšené od začiatku septembra o sedem percent a od nového roka o ďalších sedem percent.

Rovnako to bude aj v prípade zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme odmeňovaných podľa osobitnej stupnice platových taríf učiteľov vysokých škôl a výskumných a vývojových zamestnancov.

Nadtarifné odmeňovanie

„V návrhu zákona sa zavádza príplatok za hodnotenie pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca ako spôsob nadtarifného odmeňovania zamestnancov v závislosti od ich výkonu a kvality vykonávanej práce,“ uvádza materiál.

Ako spresnilo Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže (MŠVVaM) SR dvojpercentná nadtarifná zložka v podobe príplatku za hodnotenie pedagogického i odborného zamestnanca v regionálnom školstve umožní adresné odmeňovanie na základe kvality práce učiteľa. Príplatok bude nárokovateľný od septembra 2027. Novelu ešte musí podpísať prezident Peter Pellegrini.

Príprava ďalších opatrení

Rezort školstva tiež avizuje prípravu ďalších opatrení na zlepšenie podmienok v školách a posilnenie atraktivity učiteľského povolania. Okrem lepšieho hodnotenia a motivácie učiteľov je cieľom aj lepšia ochrana pedagógov, ich odbremenenie a podpora pri práci so žiakmi.

Učitelia majú byť hodnotení v piatich stupňoch. Kvalita ich výkonu práce môže byť vyhodnotená od vynikajúcej, až po neuspokojivú. Riaditeľom škôl by to malo poskytnúť účinný nástroj na motiváciu a rozvoj ich tímov. Školy si nastavia kritériá hodnotenia samé, aby boli zohľadnené konkrétne podmienky a potreby. Na nový príplatok smeruje suma 132,5 milióna eur.

Veľký balík zmien

„V rámci pripravovaného veľkého balíka zmien pre moderné školstvo ministerstvo zavádza opatrenia, ktoré posilnia kvalitu výučby a podporia učiteľov v ich každodennej práci. Jedným z nich je možnosť získať kvalifikáciu v nedostatkových predmetoch rýchlejšie prostredníctvom flexibilných vzdelávacích programov. Zároveň bude zavedená nová pozícia – učiteľ kandidát. Tá umožní študentom bakalárskeho štúdia už počas štúdia aktívne vstupovať do vyučovacieho procesu a získavať cennú prax,“ doplnilo ministerstvo.

Na jeseň plánuje MŠVVaM SR predstaviť aj opatrenia v podobe systematického znižovania administratívnej záťaže učiteľov a podpory ich práce pri výučbe podľa nového kurikula, a to aj s využívaním moderných AI nástrojov.

Legislatívny návrh na ochranu školského prostredia

V príprave je aj legislatívny návrh na ochranu školského prostredia pre žiakov, učiteľov a zamestnancov škôl pre prípady neriešenia rizikového správania žiakov. Zaoberať sa má aj útokmi a verejným znevažovaním učiteľov. Do NR SR by mal byť predložený na jeseň bude predložený do parlamentu, jeho cieľom je posilnenie ochrany učiteľov.

„Priestupkom bude poškodzovanie cti, ublíženie na zdraví z nedbanlivosti, verejné zosmiešňovanie učiteľa či šírenie nepravdivých informácií s cieľom spôsobiť ujmu,“ priblížilo ministerstvo.

„Táto ochrana je nevyhnutnou súčasťou snahy o dôstojné a bezpečné prostredie pre všetkých, ktorí sa v školách starajú o naše deti,“ dodal minister školstva Tomáš Drucker (Hlas-SD).