Druckerovo ministerstvo spúšťa zásadnú zmenu vyučovania matematiky, v pláne je aj maturitná skúška

Rezort školstva spúšťa zásadnú zmenu vyučovania matematiky, v pláne je aj dvojúrovňová maturita z tohto predmetu. Ako Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže (MŠVVaM) SR uviedlo, Slovensko čelí výzve a vykazuje kriticky nízku úroveň výsledkov žiakov v oblasti matematickej gramotnosti. Zároveň v ostatných rokov klesá počet maturujúcich z matematiky. V roku 2025 to bolo 11,2 percenta všetkých maturantov, pred desiatimi rokmi pritom išlo o 14,3 percenta.

Matematika ako užitočný nástroj

„Cieľom je, aby matematika prestala byť strašiakom a stala sa zrozumiteľným nástrojom pre život a kariéru žiakov. Zavedie sa nový spôsob výučby spojený s výraznou podporou učiteľov a dvojúrovňová maturita z matematiky,“ ozrejmuje ministerstvo.

Minister školstva Tomáš Drucker (Hlas-SD) je presvedčený, že nejde o abstraktný problém. Mladí ľudia potrebujú chápať základy logického myslenia, dát a počtov, inak nebudú pripravení na svet plný technológií, umelej inteligencie a dátovej ekonomiky.

„Musíme sa postarať o to, aby matematika nebola strašiakom, ale užitočným nástrojom. Takým nástrojom, ktorému žiaci a študenti rozumejú a dokážu ho použiť. Preto dnes ministerstvo predstavilo jednu z najzásadnejších zmien v obsahu, ale najmä forme vzdelávania v matematike za posledné desaťročia,” uviedol minister Drucker.

Jazyk odbornej komunikácie

Zmenu spôsobu výučby matematiky považuje za nevyhnutný predpoklad úspechu žiakov v ďalšej kariére, ale aj toho, aby Slovensko bolo schopné udržať krok s technologickým vývojom a obstáť v medzinárodnej konkurencii. Rezort školstva tvrdí, že matematika sa na Slovensku učí ako súbor pravidiel a vzorcov, ktoré treba bez porozumenia opakovať.

Žiaci podľa MŠVVaM SR nechápu, na čo im to bude a vo výsledku majú z matematiky strach, prechovávajú k nej odpor a nie sú schopní použiť ju v reálnom živote. Tento prístup chce ministerstvo zásadne zmeniť.

„Matematika sa bude chápať ako jazyk odbornej komunikácie. Tak ako materinský alebo cudzí jazyk slúži na sociálnu komunikáciu, matematika nám pomáha porozumieť svetu technológií, dát, financií a vedy. Nie je to len vedomostný predmet. Je to spôsob myslenia, nástroj na riešenie problémov a rozvoja schopnosti vyjadrovať sa presne a logicky,“ priblížil rezort.

Splnomocnenec ministra pre koordináciu regionálneho školstva Slavomír Partila uviedol, že základnou ideou reformy je matematiku nielen učiť, ale ju aj zažiť. Žiactvo by po novom nemalo pasívne prijímať poznatky, ale byť aktívnym objaviteľom.

Bádateľský prístup a hodnotenie

Vzdelávanie by malo byť postavené na bádateľských prístupoch, motivácii vychádzajúcej z reálneho života a hodnotení, ktoré podporujú proces učenia, nie iba jeho výsledok. Markantnú zmenu predstavuje zavedenie dvojúrovňovej maturity z matematiky, teda základnej a vyššej.

„Základná úroveň bude povinná pre všetkých žiakov gymnázií, stredných priemyselných škôl a vybrané druhy stredných odborných škôl,“ objasňuje rezort školstva. Do konca tohto roka by mohla byť pripravená legislatíva, do konca budúceho roka zas aktualizované kurikulum.

S pilotným overovaním plánuje ministerstvo začať v septembri, a to na gymnáziách so zameraním na informatiku a v stredných priemyselných školách. Od nasledujúceho roka, teda od školského roka 2027/2028 by povinná maturita z matematiky mala platiť pre všetkých nových prvákov.

Povinná maturita od roku 2031

V praxi to znamená, že povinne sa bude maturovať od roku 2031. MŠVVaM SR poukázalo, že možnosť vybrať si úroveň maturity z matematiky je bežná v mnohých európskych štátoch, pričom vyššia úroveň býva podmienkou pre štúdium technických a vedeckých odborov.

„Napríklad v Poľsku musia študenti, ktorí chcú študovať inžinierstvo, informatiku alebo medicínu, absolvovať rozšírenú úroveň matematiky. V Nemecku, Rakúsku aj Fínsku platia podobné pravidlá,“ uviedlo ministerstvo. Reforma výučby matematiky prinesie okrem iného aj rozsiahlu podporu pre pedagógov. Počas troch rokov by všetci vyučujúci matematiky mali byť preškolení v rozsahu minimálne 50 hodín.

„Rezort školstva bude vychádzať zo skúseností Klubu učiteľov matematiky ako profesijnej komunity, prebehne séria školení, metodických dní, individuálnych konzultácií a online kurzov. Ministerstvo zároveň aktualizuje štátne aj školské vzdelávacie programy, vrátane cieľových požiadaviek na maturitu,“ avizuje rezort školstva.

Primeraná matematická gramotnosť

Doplnil, že vo vývoji je aj flexibilný systém metodík a učebných materiálov založených na inovatívnych prístupoch a nadväzujúcich na úspešné projekty ako IT Akadémia a DiTEdu. V pláne je aj zakomponovanie maturity z matematiky do systému prijímania na vysoké školy.

„V technických odboroch vyššia úroveň maturity môže nahradiť prijímaciu skúšku. V iných odboroch bude zvýhodnená. Cieľom je motivovať žiakov k ambicióznejšiemu, ale zároveň hodnotnejšiemu štúdiu,“ uviedlo MŠVVaM SR.

Základná úroveň by mala mať za cieľ schopnosť používať matematiku a disponovať primeranou matematickou gramotnosťou. Hodinová dotácia by mala byť na úrovni 12 hodín a študentstvo by povinnú maturitu absolvovalo na konci tretieho ročníka s možnosťou pokračovať v štúdiu na STEM (Science, Technology, Engineering, Art, Mathematics) odboroch, avšak s nutnosťou absolvovania prijímačiek.

V prípade vyššej úrovne je cieľom pokročilá znalosť matematiky, vhodná pre pokračovanie v STEM štúdiu. Hodinová dotácia by mala byť minimálne 18 hodín, pričom maturita z matematiky na vyššej úrovni bude na konci štvrtého ročníka.

Pripravované zmeny prijaté so znepokojením

Zároveň maturita tejto úrovne bude podmienkou na prijatie na vysokú školu STEM zamerania bez prijímačiek. Študentská rada stredných škôl (ŠRSŠ) uviedla, že pripravované zmeny rešpektuje, no prijíma ich so znepokojením.

„Z nášho pohľadu sa matematika v súčasnosti javí mnohým študentom ako neatraktívna a v mnohých prípadoch aj neaktuálna. Súčasná matematika takmer vôbec neobsahuje témy finančnej gramotnosti či praktickej matematiky. Mnohé školy navyše zápasia s dlhodobým nedostatkom kvalifikovaných učiteľov matematiky, čo by mohlo negatívne ovplyvniť prípravu žiakov. Situácia je ešte komplikovanejšia na bilingválnych gymnáziách, kde je štúdium náročnejšie už v súčasnej podobe,“ uviedol predseda ŠRSŠ Viliam Dominik Ďuraš. Pripomenul aj ich Prieskum súčasného stredoškoláka, kde vyše 80 percent z 15-tisíc respondentov vyjadrilo nesúhlas so zavedením povinnej maturity z matematiky.

„Domnievame sa, že študenti, ktorí sa profilujú smerom k humanitným, umeleckým či sociálnym vedám, matematiku v takejto podobe v budúcnosti reálne nevyužijú. Preto nie sme kategoricky proti reformám, no domnievame sa, že takéto opatrenie si vyžaduje dôkladnú odbornú, spoločenskú aj pedagogickú diskusiu,“ dodal Ďuraš s tým, že ŠRSŠ plánuje celý proces dôsledne sledovať a očakáva vypočutie hlasu študentstva v tejto debate.