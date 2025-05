Počet stredných škôl by sa mal zredukovať, tvrdí minister školstva Drucker - VIDEO

Počet stredných škôl by sa mal zredukovať aspoň o 200, myslí si minister školstva Tomáš Drucker (Hlas-SD).

Ako ďalej uviedol v rozhovore Štúdia SITA v súvislosti s optimalizáciou siete stredných škôl, na ktorej Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže (MŠVVaM) SR pracuje, neznamená to, že pracoviská treba fyzicky uzatvoriť a zlikvidovať, ale že je potrebné mať jeden manažment a vedenie školy, ktoré by dokázalo sledovať, kde mu napríklad chýbajú personálne kapacity, efektívne hospodáriť či hľadať partnerov.

Optimalizácia s rozumom

„Toto je spôsob, ako máme šancu sa popasovať s optimalizáciou s rozumom. A nie ísť ako slon v porceláne na to, že a teraz niekde tu som si zobral zoznám v kancelári a škrtám školy. To je nezmysel. Tam by som sa nikam nedostal,“ vraví minister školstva.

V tejto súvislosti vyzdvihol, že optimalizácia siete stredných škôl prebieha bez výraznejších protestov.

„Máte pocit, že tu niekto štrajkuje kvôli tomu, že sme zoptimalizovali 51 stredných škôl? Ja nie. Ale to sa udialo momentálne,“ uviedol. Pripisuje to transparentnej komunikácii a príprave i práci v regiónoch. Drucker tiež avizuje zámer pokračovať v optimalizácii siete stredných škôl, poukázal, že viaceré stredné školy majú menej než stovku študentov.

Takéto školy ale podľa jeho slov mávajú problém zaistiť si dostatok vyučujúci odborných predmetov či prax.

„Nikto s nimi nechce spolupracovať, takže došlo teraz k prvej etape, myslím, že 52 projektov na optimalizácie bolo predstavených samosprávnymi krajmi a pôjdeme do ďalšej etapy, okrem toho posilňujeme stredno-odborné vzdelanie,“ uviedol minister.

Spolupráca so samosprávnymi krajmi

Na optimalizácii siete stredných škôl spolupracuje jeho rezort so samosprávnymi krajmi. „Máme ich zhruba 800. No to je veľa. 200 by nám možno stačilo,“ nazdáva sa minister.

Drucker nesúhlasí s tvrdením, že najväčší záujem uchádzačov je o gymnázií. Pripustil, že napríklad v hlavnom meste je záujem o tento typ škôl veľký, podotkol ale, že ak by sa pozrel na pomery počtu študentov gymnázií a porovnal to sa s priemerom Európskej únie, tak by Slovensko bolo na nižších číslach ako je priemer EÚ.

Šéf rezortu školstva ale pripustil, že Slovensko neraz produkuje absolventov, ktorých nepotrebuje. Poukázal napríklad na revíziu, ktorá ukázala, že na temer 60 percentách odborov študujú len dve percentá študentov.

„Na čo máme 60 percent všelijakých odborov, keď na nich sú len percentá a keď každý odbor si vyžaduje nejaké špecifické vybavenie?“ spytuje sa minister. Považuje to za mrhanie zdrojmi. Na margo potreby odborníkov dodal, že absolventov v niektorých odborov by aj bol dostatok, no mnohí z nich po štúdiu odídu do zahraničia.

„To je problém školstva? To je môj problém? Čo ja mám urobiť? Čo mám s nimi podpisovať zmluvy? To je nezmysel, potom nám tam nikto nepôjde. Ale to je problém trhu,“ myslí si.

Trh práce

Minister poukázal i na to, že v rámci takzvanej Nežnej revolúcie vo vzdelávaní zmenili zákon tak, že sa teraz po prvýkrát po desaťročiach ide štát sa pozrieť na celé Slovensko a na to, čo trh práce potrebuje, vrátane budúcej uplatniteľnosti absolventov. Cieľom je zistiť i to, aký počet akých odborov na by mal byť na jednotlivých typoch škôl.

„Ak budeme investovať rozumne a budeme to robiť s rozumom, máme šancu, že ztransformujeme naše vzdelávanie a školstvo na to, aby nám produkovalo. Aj tie profesie, aj tých vyšších odborných technických zamestnancov, aj ľudí na všeobecné vzdelávanie,“ doplnil Drucker.