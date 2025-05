Ministerstvo školstva pokračuje v projekte digitalizácie DigiEDU, Drucker poukázal na výzvy modernej doby - VIDEO

Ministerstvo školstva pokračuje v najväčšom projekte digitalizácie DigiEDU. Na tlačovom brífingu to uviedol minister školstva Tomáš Drucker počas symbolického odovzdania techniky na ZŠ Holíčskej v Bratislave. Pripomenul, že ide zhruba o 130-tisíc kusov techniky, ktoré by sa do škôl mali dostať v 13 etapách. Momentálne sa dokončuje štvrtá etapa. Minister podotkol, že digitalizácia so sebou prináša nové výzvy.

Digitálna revolúcia

„Myslím si, že sa nachádzame v takej ďalšej významnej digitálnej revolúcii, ktorá súvisí s nástupom umelej inteligencie,“ poznamenal minister. Dodal, že je potrebné, aby sa deti a mladí v tejto oblasti systematicky vzdelávali.

Nové vybavenie je určené ako žiakom, tak aj učiteľom, ide o nové učebne s vybavením, ale aj tablety, notebooky či interaktívne tabule. Poslúžiť by mali aj na nový digitálny obsah, ktorý ministerstvo pripravuje spolu s partnermi. Dosiaľ bolo podľa Druckerových slov vybavených viac ako 700 škôl, celkovo išlo o viac ako 44-tisíc kusov techniky.

Asistenti umelej inteligencie

„Zároveň dodávame aj softvérové licencie,“ zdôraznil minister. Licencie sú určené aj žiakom, aj učiteľom, môžu ich používať aj doma. Zameriavajú sa aj na vzdelávanie učiteľov.

„Hovoríme, o tom, že učitelia majú dostať podporu napríklad v podobe takzvaných asistentov umelej inteligencie,“ spomenul v súvislosti s umelou inteligenciou.

Zdôraznil, že Slovensko je jednou zo štyroch krajín OECD, ktoré sa zapájajú do pilotného projektu, kde bude využívaná technológia pre asistentov učiteľov, aby si za pomoci AI asistenta mohli pripraviť učebné plány pre konkrétnu hodinu, vychádzajúc napríklad aj zo štátneho vzdelávacieho programu. Na školách by v dohľadnom čase mali byť inštalované aj sieťové prvky a sieťová infraštruktúra. Začať by sa malo na 12 školách v Žilinskom kraji.