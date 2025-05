Drucker: V kritike a samotrýznení sme olympijskí víťazi - ROZHOVOR

Pri schvaľovaní programového vyhlásenia vlády sa podľa ministra školstva, výskumu, vývoja a mládeže Tomáša Druckera hovorilo, že je tam asi všetko, ale to sa vám nepodarí.

„A keby tam niečo nebolo, tak vám povedia, to vám chýba, ono vám chýba a my sme tak ako na tom Slovensku naučení, že v čom sme naozaj vo všetkých športoch najlepší, tak šport kritika a sebatrýznenie v tom vynikáme, v tom sme naozaj že olympijskí víťazi,“ hovorí Drucker.

Šéf rezortu školstva priblížil, že v jeho oblasti nastavili nejaký systém riadenia a už bol aj schválený balík zákonov. „My sme ich symbolicky nazvali nežná revolúcia vo vzdelávaní, pretože ich bolo 89, ale ono bola nežná v niečom a bola aj revolučná v niečom,“ povedal s tým, že revolučná bola napríklad v tom, že nanovo prevzali komplet celé financovanie materských škôl. „Totiž do konca minulého roka materské školy boli financované mestami a obcami. Ono si možno niekto povie, že no a? Lenže nie každá obec mala na to peniaze a čím ten región bol chudobnejší, mal menej peňazí, nemal toľko peňazí na materské školy a v podstate ako keby ho dostávalo do tej do tej stratenej alebo teda nekonečnej špirály toho chudobného prostredia, pretože práve tam potrebujú lepšie vzdelávanie, viac kvalitných učiteľov a nemôžu si ich dovoliť. Takže tá zmena financovania materských škôl je revolučná vec,“ konštatoval Drucker.

Minister Tomáš Drucker počas rozhovoru pre agentúru SITA. Foto: SITA.

Na otázku či bude dostatok miest v predškolských zariadenia, keď rýchlo vznikajú tzv. satelitné mestečká, kde sa počet obyvateľov obce za dva-tri roky zvýši možno aj o 50 percent uviedol, že tieto satelitné obce, popri veľkých mestách, majú úplne iné problémy, ako majú niekde inde. „Ale asi nie je cieľom úplne, aby vo všetkých týchto satelitoch musela byť všade škôlka, pretože ono je možné tie škôlky stavať aj v samotných mestách, pretože tí rodičia ich častokrát smerujú do tých väčších miest. A práve aj preto to bolo trošku nespravodlivé, že vlastne tie škôlky platili z daní tých, čo bývali v tých mestách, ale veľakrát do tých škôlok chodili tí, čo bývali mimo tých miest a dane teda chodili do tých obcí, ale škôlka bola v meste,“ povedal Drucker.

Pripomenul Plán obnovy a odolnosti, kde sa v jednej časti plánuje budovanie takzvaných nových kapacít v materských školách. Ide o peniaze Európskej únie, z ktorých sa budú budovať tieto kapacity. „Viete čo, keď sme prišli na konci roku 2023, tak som bol konfrontovaný so situáciou, že vlastne sme nevyčerpali ani 12 percent z týchto zdrojov, tých plánovaných kapacít a všetci mi hovorili, že to nikto nechce. Mne samospráva, teda práve tí zástupcovia miest a obci hovorili, my to nechceme, lebo tvrdili, že majú kapacít dosť. A že demografia a tak podobne. Tak my sme aj rokovali s nimi, aj s Európskou komisiou, čo teda s tým, ale potom som začal intenzívne pracovať s mestami a obcami a situácia sa zmenila. Zmenila sa do takej miery, že dnes sme vyčerpali všetky tie finančné prostriedky a máme ešte kopu na zozname takých, ktorí by chceli na budovanie nových kapacít,“ uviedol minister školstva.

