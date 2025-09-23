Parlament posunul reformný balík školských zákonov do druhého čítania

Poslanci NR SR rokovali o historicky najväčšej reforme školstva za posledné dve desaťročia.
NR SR: Rokovanie 33. schôdze
Minister školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR Tomáš Drucker. Foto: archívne, SITA/Kancelária NR SR
Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky v utorok rokovali o historicky najväčšej reforme školstva za posledné dve desaťročia. Balík siedmich legislatívnych zmien predložilo Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR. Ako informovalo, poslanci ho podporili a posunuli do druhého čítania.

Spravodlivejšie a modernejšie školstvo

Reforma školstva prináša zásadné zmeny od materských škôl až po univerzity. Cieľom je podľa rezortu spravodlivejšie a modernejšie školstvo, ktoré pripraví deti a mladých ľudí na výzvy 21. storočia. Podľa ministra školstva Tomáša Druckera ide o najzásadnejšiu reformu, ktorú školstvo potrebovalo ako soľ.

Som presvedčený, že tieto zmeny prinesú deťom kvalitné, dostupné a férové vzdelávanie a zároveň ozdravia školský systém, ktorý dlhodobo trpel, pretože nikto nenabral odvahu ho zmeniť,“ povedal minister školstva Tomáš Drucker.

Podpora od sociálnych partnerov

Navrhované zmeny boli pred letom predložené do medzirezortného pripomienkového konania, v rámci ktorého bolo prijatých niekoľko pripomienok a úprav s ohľadom na prebiehajúce diskusie so všetkými partnermi a dotknutými stranami. Ministerstvo tvrdí, že jeho snahou bolo prijať akceptovateľné kompromisy, ktoré zachovajú podstatu legislatívnych zmien.

Navrhnuté zákony podľa neho získali plnú podporu sociálnych partnerov – zamestnávateľov, odborov a samospráv – na rokovaní Hospodárskej a sociálnej rady. Vláda balík školskej reformy schválila na svojom augustovom zasadnutí. Reforma je podľa ministerstva nastavená postupne, s dostatočným časom na adaptáciu a jasným harmonogramom. Návrhy teraz čaká druhé čítanie v parlamente.

Slovensko bude iba také silné, aké múdre a odvážne budú naše deti. Tento balík zákonov je o tom, aby každé dieťa dostalo férovú šancu, učitelia cítili rešpekt a rodičia mali istotu kvalitného vzdelania pre svoje deti,“ uviedol Drucker.

