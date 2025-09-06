Nitriansky kraj rekonštruuje stredné školy, po novom sa učí aj vo väzniciach

Nitriansky samosprávny kraj (NSK) počas letných mesiacov rekonštruoval stredné školy vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti. Obnova bude pokračovať aj počas nového školského roka 2025/2026, keďže väčšie investície sú v procese verejného obstarávania či vyhodnocovania dodávateľských ponúk.
Cieľom rekonštrukcií za viac ako 9 miliónov eur, ktoré sú financované z prostriedkov NSK i eurofondov, je zvýšiť bezpečnosť, komfort aj energetickú efektívnosť v stredoškolskom prostredí.
Výučný list pre odsúdených
„Kvalitné vzdelávanie nezačína len učebnicami či technológiami, ale aj prostredím, v ktorom sa študenti denne pohybujú. Prostredím, ktoré má byť nielen funkčné, ale aj bezpečné, moderné a motivujúce. Verím, že každé euro, ktoré sme vložili alebo ešte vložíme do našich škôl, sa nám vráti v podobe vzdelaných, sebavedomých a hodnotovo ukotvených mladých ľudí. Takých, ktorí budú chcieť žiť, pracovať a rozvíjať tento región,“ povedal predseda Nitrianskeho samosprávneho kraja Branislav Becík.
Na Slovensku môže každoročne chýbať cez dvetisíc učiteľov. Kto bude zavádzať kurikurálnu reformu?
Naprieč regiónom vznikli aj nové odbory. Okrem tradičných škôl sa po novom učí aj vo väzniciach. Odsúdení tak môžu získať výučný list a praktické zručnosti, ktoré im po návrate na slobodu uľahčia nástup do pracovného života. V Ústave na výkon trestu odňatia slobody Nitra – Chrenová sa od nového školského roka vyučuje odbor kaderníčka, vo väznici v Želiezovciach zase odbor poľnohospodár – mechanizácia.
„Každý z nich je určený pre 12 odsúdených a je dennou formou priamo v priestoroch oboch spomenutých ústavov. Dopĺňajú tak odbor cukrár, ktorý vo väznici v Nitre funguje už od roku 2023,“ informoval vedúci odboru školstva, mládeže a športu Úradu NSK József Kürti.
Obnovili činnosť zaniknutej školy
Nové elokované pracovisko Strednej odbornej školy obchodu, služieb a rozvoja vidieka z Kravian nad Dunajom vzniklo vo Dvoroch nad Žitavou, kde župa obnovila činnosť zaniknutej školy. Študenti tam môžu od školského roka 2026/2027 navštevovať štvorročné odbory agropodnikanie – poľnohospodársky manažment, životné prostredie či záhradnícka výroba a služby, ale aj trojročné učebné odbory záhradník a pracovník pre tvorbu zelene.
Vzdelávaciu sieť rozšírila tiež nová jazyková škola vo Vrábľoch a Gymnázium v Šuranoch, ktoré od roku 2024 ponúka odbor gymnázium – informatika. Zameriava sa na moderné témy ako umelá inteligencia, kyberbezpečnosť a analýza dát. „Nitriansky samosprávny kraj zároveň posilňuje duálne vzdelávanie. V uplynulom školskom roku sa doň zapojilo vyše 1000 žiakov a 213 zamestnávateľov,“ dodal Kürti. V zriaďovateľskej pôsobnosti Nitrianskeho samosprávneho kraja je 55 stredných škôl.