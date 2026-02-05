Nové zistenia o incidente v Novom Meste nad Váhom: Chlapec v škole nestrieľal po prvý raz a zranil aj ďalšie dieťa

Vyšetrovateľ odboru kriminálnej polície začal v súvislosti so streľbou z airosftovej zbrane v škole v Novom Meste nad Váhom trestné stíhanie pre prečin výtržníctva. Žiak 6. ročníka základnej školy v stredu strieľal na spolužiakov, dvaja museli byť jednorazovo ošetrení na mieste. Polícia na mieste vykonala obhliadku miesta činu, výsluchy osôb a zaistila viaceré stopy.
„Vykonanými úkonmi bolo zároveň zistené, že maloletý chlapec sa obdobného konania dopustil aj v utorok mimo priestorov školy, kedy z airsoftovej zbrane jedenkrát vystrelil a zasiahol ďalšieho maloletého do oblasti dolnej končatiny. Aj v tomto prípade vyšetrovateľ odboru kriminálnej polície OR PZ Nové Mesto nad Váhom začal trestné stíhanie pre prečin výtržníctva,“ informovala trenčianska krajská polícia. V súčasnej dobe podľa polície naďalej prebiehajú procesné úkony na náležité objasnenie skutku. Vzhľadom na to, že ide o maloletú osobu, polícia viac informácií neposkytne.
Na streľbu v škole reagoval ešte v stredu po rokovaní vlády aj minister školstva Tomáš Drucker (Hlas-SD). Je podľa neho absolútne neprijateľné a neakceptovateľné, aby deti nosili do školy akékoľvek zbrane. Ministerstvo školstva doplnilo, že sú v kontakte aj s príslušnými orgánmi, situácia je podľa rezortu riešená v súlade s platnými predpismi.
„Zároveň budeme pokračovať v posilňovaní preventívnych opatrení a spolupráce so školami, rodičmi aj odborníkmi, aby sme podobným incidentom dokázali v budúcnosti predchádzať,“ uviedli z ministerstva školstva. Incident v škole ostro odsúdila aj Študentská rada stredných škôl.