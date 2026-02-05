Komisár pre deti reaguje na incident v škole v Novom Meste nad Váhom. Nejde o zbraň, ale o varovanie pre dospelých

Komisár pre deti Jozef Mikloško sa vyjadril k stredajšiemu incidentu na základnej škole v Novom Meste nad Váhom, považuje ho najmä za dôležitý signál pre dospelých.
„Hoci nedošlo k najhoršiemu, tento deň nesmieme prejsť mlčaním. Ukazuje nám totiž v akom napätí a akom svete naše deti momentálne žijú. Vyvoláva strach aj tam, kde je dnes bezpečie. Žijeme však v dobe, ktorá je vyeskalovaná. Či už v online priestore, v médiách alebo všeobecne v realite. Je naivné myslieť si, že sa konfliktom úplne vyhneme. Našou úlohou je však naučiť sa zvládať ich bez agresivity,“ uviedol v reakcii na prípad zo školy v Novom Meste nad Váhom, kde mal jeden zo žiakov vystreliť z airsoftovej zbrane na spolužiakov. Dvoch žiakov museli jednorazovo ošetriť na mieste, neboli v ohrození života.
Škola má byť bezpečným miestom
Mikloško ako komisár pre deti opakovane apeluje na to, aby školy boli nielen centrami vzdelávania, ale aj bezpečného sociálneho rozvoja. Podľa jeho názoru je potrebné do škôl dostať viac programov na zvládanie deeskalácie napätia. „Deti by mali vedieť, ako reagovať, keď sú pod tlakom alebo v strese, a to za každých okolností mierovou cestou,“ zdôraznil.
Streľba v Novom Meste nad Váhom: Žiak v škole zranil dvoch ľudí, k incidentu sa už vyjadril aj Drucker
Incidenty ako tento podľa komisára pre deti potvrdzujú, že prítomnosť školských psychológov a sociálnych pedagógov nie je luxusom, ale základnou výbavou bezpečnejších škôl. Akcentoval tiež potrebu lepšie zachytávať varovné signály skôr, než dieťa urobí chybu, apeluje aj na normalizáciu diskusie o pocitoch a podporu duševného zdravia tak, aby deti nemali potrebu na seba upozorňovať nebezpečným správaním či nebodaj zbraňou.
„Škola má byť bezpečným miestom postaveným na dôvere. Vyzývam preto na preventívne mechanizmy a na budovanie vzťahov medzi žiakmi a učiteľmi, ktoré sú tou najlepšou preventívnou ochranou pred násilím,“ uzavrel Mikloško.
Vyjadrila sa aj Trnavská arcidiecéza
Správu o incidente so znepokojením prijalo aj Vedenie Trnavskej arcidiecézy. Zriaďovateľom školy je Kongregácia školských sestier de Notre Dame. „S hlbokou účasťou myslíme na dvoch žiakov, ktorí utrpeli ľahké povrchové poranenie nôh. Uvedomujeme si traumatizujúci dopad tejto situácie na celú školskú komunitu,“ uviedla vo vyhlásení Trnavská arcidiecéza. Zároveň vyjadrila duchovnú blízkosť sestrám z Kongregácie školských sestier de Notre Dame, pedagógom, žiakom a ich rodičom.
Mikloška znepokojuje návrh povinnej škôlky od troch rokov, varuje pred obmedzením práv rodičov a detí
„V tejto chvíli sme zjednotení v modlitbe za všetkých zasiahnutých. Nech je naša solidarita a spoločné úsilie svedectvom o tom, že rodina, ktorá sa spolu modlí, zostáva spolu. Prosíme o skoré uzdravenie zranených a o dar pokoja pre srdcia, ktoré naplnil strach či nepokoj,“ uviedla ďalej Trnavská arcidiecéza vo vyhlásení. Trnavská arcidiecéza je pripravená poskytnúť zriaďovateľovi akúkoľvek potrebnú pastoračnú a duchovnú pomoc pri riešení následkov tejto udalosti a pri obnove pocitu bezpečia v školskom prostredí.