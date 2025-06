Ministerstvo školstva predkladá veľký balík zákonov pre regionálne školstvo, Drucker priblížil viaceré zmeny - VIDEO

Rezort školstva predkladá do medzirezortného pripomienkového konania veľký balík zákonov pre regionálne školstvo. Nasledovať ho má veľký balík zákonov pre vysoké školstvo. Po rokovaní vlády to avizoval minister školstva Tomáš Drucker (Hlas-SD). Pripomenul, že minulý rok prijali „Nežnú revolúciu vo vzdelávaní“.

„Jednoznačne plníme programové vyhlásenie vlády. Som presvedčený, že dnes máme na 70 až 80 percent splnené to, čo máme napísané. Ale určite sa neobmedzíme len na to, čo je písané v programovom vyhlásení vlády,“ deklaroval šéf rezortu školstva.

Prízvukoval, že chcú zlepšiť vzdelávanie, ktoré podľa neho bolo zanedbávané niekoľko desaťročí. „Slovensko potrebuje školstvo, ktoré nebude prežívať z minulosti. Potrebujeme krajinu pripraviť na budúcnosť,“ uviedol.

Viaceré zmeny

Minister v krátkosti priblížil viaceré zmeny, o ktorých informoval už v minulosti. Ide napríklad o komplexnú reformu špeciálno-výchovných zariadení. Predstavili tiež zámer pripraviť povinné predprimárne vzdelávanie. Zmeny sa dotknú aj bezpečnosti na školách, upraví sa ochrana duševného zdravia na školách.

„Implementujeme aj istú zodpovednosť rodičov za to, ak nebudú konať napríklad v tom, aby rizikové správanie detí nebolo zachytené,“ uviedol Drucker. Zmenou je aj zatraktívnenie odborného vzdelávania, vzniknúť by mali samostatné stredné priemyselné školy.

Zaviesť by sa mohlo aj slovné hodnotenie pre žiactvo druhého stupňa ZŠ, zjednotiť sa majú prihlášky na školy. „Je tu celý balík týkajúci sa učebnicovej politiky, zavedie sa aj transparentnosť, aj poriadok,“ avizoval.

Zákon o financovaní škôl

Medzi najzásadnejšie zmeny šéf rezortu školstva zaradil nový zákon o financovaní škôl. „Zavádzame niečo ako verejného poskytovateľa, ktorým nemusí byť len dnešná škola zriadená samosprávou, ale bude to môcť byť aj neštátna, teda cirkevná alebo súkromná škola. Budú sa môcť začleniť do takzvaných verejných obvodov. V takom prípade, ak nebudú vyberať školné, budú mať nárok na stopercentný normatív,“ uviedol.

Dodal, že ak budú mať záujem poskytovať nejakú osobitnú špecializáciu či vyberať si študentstvo, budú tak môcť robiť, no nebudú financovaní stopercentným normatívom.

„Zavádzajú sa aj obvody. Jasné pravidlá pre dostupnosť a rovnosť pre všetky deti,“ avizoval minister. Neskôr spresnil, že tieto školy môžu mať rovnaké podmienky, ale musia mať aj rovnaké povinnosti.

„Dnes tomu tak nie je, majú možnosť mať rovnaké financovanie, ale nie úplne rovnaké práva a povinnosti,“ tvrdí. Dodal, že navrhujú 80 percent, nepovažuje to za likvidačné. Zdôraznil, že tieto zmeny sa nebudú robiť náhle, predpokladá prechodné obdobie.

Nový zákon o školskej správe

Rezort školstva tiež chce nový zákon o školskej správe, ktorý by zjednotil všetky práva a povinnosti pre všetky školy, bez ohľadu na ich právnu formu. Rovnaké povinnosti by mali mať napríklad v oblasti rady škôl či zriaďovateľskej pôsobnosti.

„Už nebude môcť byť zriaďovateľom fyzická osoba, nebude dochádzať ku konfliktom medzi zriaďovateľom a riaditeľom škôl. Umožníme aj riaditeľom škôl, aby nemuseli byť pedagogickými zamestnancami. Budú môcť byť profesionáli, manažéri, ale budú musieť mať zástupcov spomedzi pedagogických zamestnancov,“ vraví Drucker.

Jeho ministerstvo tiež zavádza kategóriu pedagogického zamestnanca po troch rokoch bakalárskeho štúdia, alebo po troch rokoch spojeného štúdia. V oblasti vysokého školstva prináša MŠVVaM SR zmeny, ktoré by mali prispieť k väčšej flexibilite a zjednodušeniu kariérnych ciest. „Nebudeme sa pozerať na štúdium fixne,“ uviedol Drucker s tým, že by to malo nadviazať na zákon o celoživotnom vzdelávaní.

Na rokovanie vlády by pripravované zmeny chceli predložiť v auguste, legislatívny proces očakáva rezort na jeseň. Pripravujú aj podporné činnosti pre regionálne úrady školskej správy či metodikov.