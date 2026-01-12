Marcinková navrhuje novelu, ktorá umožní zápis detí do škôlok ešte pred zmenou trvalého pobytu

Poslankyňa strany Sloboda a Solidarita (SaS)Vladimíra Marcinková navrhuje novelu, ktorá by rodičom mala umožniť prihlásiť dieťa do materskej školy v školskom obvode, kde bude bývať, a to ešte pred tým, než bude mať oficiálne zmenenú adresu trvalého pobytu. Ako strana informovala, novela môže pomôcť deťom v procese sťahovania. Rodičom umožní zabezpečiť dieťaťu miesto v materskej škole v mieste budúceho bydliska.
Ministerstvo školstva zhodnotilo rok 2025, za najvýznamnejší krok považuje prijatie novej legislatívy
„Ak dnes kupujete novú nehnuteľnosť a sťahujete sa, proces zápisu vlastníckeho práva do katastra a následná zmena trvalého pobytu môžu trvať mesiace. Rodičia pritom vedia preukázať, že dieťaťu bude trvalý pobyt bezodkladne zmenený, no nárok na prijatie do škôlky v mieste budúceho trvalého bydliska dieťaťa dnes nemajú, čo považujem za dieru v zákone,“ ozrejmila Marcinková.
Body novej školskej legislatívy, ktoré namietalo OZ Domáce vzdelávanie, zostali v schválenom návrhu
Na základe novely z dielne liberálov by malo byť možné prihlásiť dieťa do materskej školy na základe čestného vyhlásenia zákonného zástupcu. V rámci neho sa rodič zaviaže, že do 30 dní od podania predmetného vyhlásenia, alebo do 30 dní od zápisu vlastníckeho práva do katastra zabezpečí dieťaťu zmenu trvalého pobytu do príslušného školského obvodu.