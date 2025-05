KDH nesúhlasí s povinnou škôlkou od troch rokov, Karas hovorí o „totalitnej povinnosti“ - VIDEO

Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) zásadne nesúhlasí so zámerom ministerstva školstva zaviesť povinnú predškolskú dochádzku už od troch rokov veku dieťaťa. Ako na tlačovej besede uviedol podpredseda KDH Viliam Karas, ide o vysoko konzervatívnu tému, keďže sa týka vzťahu rodičov a detí, i vzdelávania a výchovy.

Prízvukoval, že kresťanskí demokrati nie sú proti materským školám, no to, proti čomu sú, je „totalitná povinnosť“ všetkých detí chodiť do škôlky bez rozdielu, a bez toho, čo si myslia ich rodičia.

Štát nevie kojiť, nevie milovať

„Apelujeme na ministra školstva a vládu, aby nerobili civilizačnú celospoločenskú zmenu, keď namiesto rodičov, ktorí majú prirodzené právo garantované medzinárodnými zmluvami starať sa o svoje deti, byť zodpovední za ich výchovu a rozhodovať o nich, chce štát robiť najdôležitejšie rozhodnutia o výchove detí už v útlom veku,“ vyjadril sa poslanec za KDH a bývalý minister školstva Ján Horecký.

„Štát nevie kojiť, nevie milovať. Štát má zabezpečiť podmienky, aby sa rodičia mohli starať o svoje deti,“ pokračoval.

Podotkol, že to, čo namietajú, je zavedenie povinnosti, ktorej napĺňanie je vymáhateľné. Podľa kresťanských demokratov nereflektuje návrh možnosti a potreby jednotlivých rodín, ani individuálny vývin a potreby detí.

Druckerovi neupiera dobrý zámer

Horecký pripomenul, že väčšina trojročných detí je už v súčasnosti zaškolená v materských školách. Deti, ktoré nie sú v škôlkach podľa neho nie sú zo sociálne znevýhodnených skupín, ale sú to deti, u ktorých to tak rodiny vyhodnotili.

Zdôraznil, že ministrovi školstva Tomášovi Druckerovi (Hlas-SD) neupiera dobrý zámer riešiť situáciu detí z marginalizovaných skupín. Bývalý minister školstva poukázal tiež na to, že tak, ako pripustil aj samotný minister Drucker, na tento zámer bude potrebných zhruba 1 000 nových učiteľov, ale aj ďalšieho personálu v MŠ.

Podľa Horeckého ale už v súčasnosti chýbajú pedagógovia, takéto množstvo pre daný účel nie je k dispozícii. Argumentoval aj tým, že toto opatrenie povedie k preplnenosti tried v škôlkach. Návrh podľa Horeckého nerešpektuje odbornosť a vývinové rozdiely medzi deťmi.

Otázka vymožiteľnosti

Spomenul aj otázku vymožiteľnosti. KDH podľa jeho slov považuje toto riešenia za neefektívny spôsob vynakladania prostriedkov i ľudských zdrojov. „Je to typické riešenie tejto vlády. Plošné, neadresné, formálne, odfajknúť si to politicky, bez znalosti veci, bez schopnosti dotiahnuť veci do konca,“ vyjadril sa Horecký.

Namietol aj argument ministerstva školstva, podľa ktorého by povinná škôlka mala pomôcť deťom vytvoriť lepšie podmienky a predpoklady na budúci úspech. Exminister pritom poukázal na porovnanie krajín v testovaní PISA, kde krajiny s najlepšími výsledkami povinnú materskú školu zavedenú nemajú.

Plán ministerstva

Ministerstvo školstva predstavilo koncom apríla plán na zníženie vekovej hranice pre povinné predprimárne vzdelávanie. Od roku 2027 by dochádzka do materskej školy (MŠ) mala byť povinná pre deti od veku štyroch rokov, od septembra 2028 pre trojročné deti.

Zároveň sa má zachovať i možnosť pre rodičov dvojročných detí, aby mohli dať svojich potomkov do škôlky, keďže je badateľný trend, že tieto deti zvyknú dávať skôr do MŠ než do detských jaslí, ak majú takúto možnosť. Rodičia budú stále môcť požiadať o individuálnu formu takéhoto vzdelávania, ak to bude v záujme dieťaťa. Napríklad ho bude môcť vzdelávať osoba, ktorá má na to primerané vzdelanie.

Povinné predprimárne vzdelávanie má podľa ministra školstva Tomáša Druckera (Hlas-SD) potenciál dať deťom úspešný štart. Prospieť by mohlo aj zlepšeniu jazyka, myslenia a emocionálnej inteligencie detí. Taktiež to podľa neho môže pomôcť zachytiť už v ranom veku problémy u detí, ale aj podchytiť talenty.