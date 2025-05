Vašečka nesúhlasí s plánom ministerstva. Povinnú škôlku od troch rokov nazval sociálnym inžinierstvom

Poslanec parlamentu za Kresťanskú úniu (KÚ) Richard Vašečka (poslanecký klub Slovensko, KÚ a Za ľudí), nesúhlasí s plánom rezortu školstva zaviesť povinnú škôlku pre deti už od troch rokov, považuje to za neprijateľný zásah do práv rodičov. Hovorí tiež o neuváženom, ideologicky motivovanom rozhodnutí, ktoré je podľa jeho názoru v príkrom rozpore s právom rodičov vychovávať svoje deti podľa vlastného presvedčenia.

„Ide sa naprávať problém, ktorý v skutočnosti neexistuje. Štát by mal rodičom ponúkať podporu a možnosti, nie ich nútiť do rozhodnutí, ktoré nie sú v súlade s ich hodnotami a životnou situáciou,“ vraví poslanec. Podľa vlastných slov to vníma citlivo aj ako otec, zdôraznil, že každé dieťa je iné a nie všetky trojročné deti sú pripravené na kolektív.

Neprijateľný zásah do rodín

Vašečka to tiež označil za neprijateľný zásah do autonómie rodín, obzvlášť viacdetných. Povinná škôlka pre menšie deti podľa poslancovho názoru prehĺbi stres a tlak na matky, „ktoré by zrazu potrebovali výnimku na to, aby mohli zostať doma a vychovávať vlastné deti“. Myslí si, že to nie je sloboda, ale sociálne inžinierstvo.

„Dokonca ani komunisti nenariadili trojročným deťom škôlku povinne,“ vraví Vašečka. „Sme pripravení podporovať dostupnosť predškolských zariadení pre rodiny, ktoré to potrebujú. Ale nikdy nie na úkor práv tých, ktorí chcú svoje deti vychovávať doma,“ podotkol.

Predseda KÚ Milan Krajniak je toho názoru, že predmetný návrh obsahuje viacero zlých bodov. Podľa neho rodičom namiesto pomoci ukladá nové povinnosti, taktiež zvyšuje ich finančnú a logistickú záťaž.

Dochádzka do materskej školy

„Nikto totiž rodičom negarantuje, že náklady na škôlku budú minimálne a že sa bude nachádzať v mieste bydliska. Do tretice – pán minister chce vynakladať stámilióny eur na riešenie problému, ktorý neexistuje,“ vraví Krajniak. Vašečka tiež pripomenul, že v parlamente je v druhom čítaní návrh na zmenu ústavy, vďaka ktorému by rodičia mali mať právo rozhodovať o výchove a vzdelávaní svojich detí.

„Ak to vláda myslí s týmto návrhom vážne, musí zastaviť aj tento nebezpečný experiment s trojročnými deťmi,“ uzavrel. Ministerstvo školstva predstavilo koncom apríla plán na zníženie vekovej hranice pre povinné predprimárne vzdelávanie. Od roku 2027 by dochádzka do materskej školy (MŠ) mala byť povinná pre deti od veku štyroch rokov, od septembra 2028 pre trojročné deti.

Zlepšenie jazyka a emocionálnej inteligencie

Zároveň sa má zachovať i možnosť pre rodičov dvojročných detí, aby mohli dať svojich potomkov do škôlky, keďže je badateľný trend, že tieto deti zvyknú dávať skôr do MŠ než do detských jaslí, ak majú takúto možnosť. Rodičia budú stále môcť požiadať o individuálnu formu takéhoto vzdelávania, ak to bude v záujme dieťaťa.

Napríklad ho bude môcť vzdelávať osoba, ktorá má na to primerané vzdelanie. Povinné predprimárne vzdelávanie má podľa ministra školstva Tomáša Druckera (Hlas-SD) potenciál dať deťom úspešný štart. Prospieť by mohlo aj zlepšeniu jazyka, myslenia a emocionálnej inteligencie detí. Taktiež to podľa neho môže pomôcť zachytiť už v ranom veku problémy u detí, ale aj podchytiť talenty.