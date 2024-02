Iniciatíva pre dobiehajúce regióny priniesla do stredného školstva v troch krajoch už takmer 107 miliónov eur

Takmer 107 miliónov eur priniesla do stredného školstva v troch zapojených krajoch Iniciatíva pre dobiehajúce regióny (CuRI). Hodnotenie výsledkov pomoci, ale aj načrtnutie nových výziev boli cieľom konferencie s názvom Modernizácia stredného školstva a jej význam pre ekonomiku Slovenska a jeho regiónov, ktorú v Bratislave usporiadala Svetová banka spolu s partnermi iniciatívy.

Súčasťou podujatia bola aj výstava vybraných stredných odborných škôl (SOŠ), ktoré boli iniciatívou podporené.

Ako informovala PR konzultantka Svetovej banky Anna Polačková, jedným z dôležitých súčastí CuRI je komponent zameraný na oblasť odborného vzdelávania a prípravy vo svetle potrieb miestneho trhu práce.

Začali s analýzou stavu SOŠ

„Na začiatku sa naši experti sústredili na pochopenie najdôležitejších problémov, ktorým čelia jednotlivé kraje v oblasti stredného odborného školstva. Preto začali s analýzou stavu SOŠ a potrieb zamestnávateľov. Výsledky ukázali, že najväčším problémom bol nesúlad medzi ponukou škôl, zručnosťami ich absolventov a potrebami trhu práce. Nedostatočná bola komunikácia medzi zamestnávateľmi a školami, ale aj študijné programy a učebné metódy, ktoré sa málo zameriavali na rozvoj tzv. zručností a kompetencií 21. storočia,“ uviedol expert na vzdelávanie zo Svetovej banky Husein Abdul-Hamid.

S cieľom riešiť uvedené problémy bolo do iniciatívy v troch krajoch vybraných 36 pilotných škôl z oblasti priemyslu, podnikania, služieb, inovácií, ale aj poľnohospodárstva, potravinárstva a lesného hospodárstva.

„Našou dilemou nie je to, či zo študenta gymnázia môže byť dobrý zvárač, ale ako vytvoriť udržateľný model odborného vzdelávania, ktorý bude PPP projektom, teda žiakom poskytne perspektívu, potenciál a príležitosti. V tom nám výrazne dokážu pomôcť aj skúsenosti z iniciatívy CuRI, a to tak vo vzťahu k jednotlivým odborným školám, ako aj vo vzťahu k porovnávaniu ich ďalších aktivít do budúcna,“ zdôraznil štátny tajomník Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Michal Kaliňák.

Zhodnotili svoje výsledky

Na konferencii tri zapojené kraje priblížili a zhodnotili svoje výsledky v oblasti rozvoja stredného odborného školstva počas celej doby iniciatívy. Prítomní sa zhodli, že CuRI do stredného školstva priniesla komplexnosť a dôležité zmeny vedúce k modernizácii, podpore inovácií a zlepšeniu kvality odborného vzdelávania.

„Vďaka iniciatíve sa začali budovať dôležité partnerstvá medzi školami, zamestnávateľmi a samosprávnymi krajmi. Tie viedli k vypracovaniu spoločných integrovaných investičných balíkov reagujúcich na potreby škôl a zamestnávateľov. Okrem modernizácie školských budov a zlepšenia ich materiálno-technického vybavenia zahŕňali aj vzdelávanie pedagogických a odborných pracovníkov a inováciu obsahu a foriem vzdelávania,“ priblížil Abdul-Hamid, ktorý je zároveň vedúcim stredoškolského komponentu CuRI na Slovensku.

Celkovo bolo v pilotných školách doposiaľ preinvestovaných už takmer 97 miliónov eur, inovovaných bolo 82 študijných programov, zrealizovaných 132 aktualizačných a neformálnych vzdelávaní pedagogických i nepedagogických zamestnancov, a vypracovaných viac ako 850 inovačných výstupov v podobe učebných materiálov. Podporili sa taktiež malí a strední podnikatelia spolupracujúci so SOŠ v celkovej výške takmer 10 miliónov eur.

Nákup vybavenia

„Tie poslúžili na nákup technického strojového či softvérového vybavenia, na ktorom si žiaci zlepšujú svoju praktickú prípravu priamo na pracovisku zamestnávateľa, čím sa dokonale napĺňa idea prepájania teórie s praxou,“ uviedla Polačková.

Súčasťou práce expertov Svetovej banky bol aj návrh odporúčaní pre systém zabezpečenia kvality stredného odborného vzdelávania a prípravy, ako aj realizácia digitálneho prieskumu na 60 stredných školách, monitorujúceho ich digitálnu vyspelosť.

Ďalšou dôležitou oblasťou bola pomoc a podpora marginalizovaných rómskych komunít. Okrem hodnotenia konferencia tiež identifikovala kľúčové výzvy a odporúčania pre budúcnosť.

Inovácie v odbornom vzdelávaní

„Medzi ne diskutujúci zaradili inovácie v odbornom vzdelávaní a príprave, digitalizáciu vzdelávacieho procesu, apel na väčšiu flexibilitu pri získavaní kvalifikácií či systém overovania vedomostí,“ skonštatovala Polačková.

Podľa Polačkovej nemenej dôležitá bude aj práca s talentmi, ale tiež podpora znevýhodnených skupín, aby bolo vzdelávanie inkluzívne a dostupné pre všetkých.

„Regionálne rozdiely zostávajú pre Slovensko rozhodujúcou výzvou aj z dôvodu nedostatkov v odbornom vzdelávaní a príprave, ako i v celoživotnom vzdelávaní. Slovensko sa zároveň potrebuje pripravovať na zelenú a digitálnu transformáciu,“ zdôraznil vedúci oddelenia pre Českú republiku a Slovensko na Generálnom riaditeľstve pre regionálnu a mestskú politiku v Európskej komisii Pascal Boijmans.