V školskej reštaurácii SOŠ gastronómie a služieb v Prešove obslúži zákazníkov robotický čašník (video)

V školskej reštaurácii Strednej odbornej školy (SOŠ) gastronómie a služieb v Prešove obslúži zákazníkov robotický čašník.

Ide o jednu z inovatívnych technológií, ktoré župnej škole pribudli vďaka grantu z Nórska. Škola vo vyučovaní vďaka grantu používa aj virtuálnu realitu a nové didaktické prístupy.

Do skvalitnenia praktickej prípravy žiakov preinvestovala z Nórskeho finančného mechanizmu takmer 200-tisíc eur. Župná SOŠ gastronómie a služieb v Prešove uspela ako jediná škola v kraji a jedna z jedenástich v rámci Slovenska s projektom financovaným z nórskych grantov.

Žiaci využívajú virtuálnu realitu

Ako informovala hovorkyňa PSK Daša Jeleňová, škole priniesol nové technológie, zvýšenie kapacít v digitálnej oblasti a inovatívne postupy. Výsledkom projektu sú nové učebné materiály, ako aj používanie moderných a inovatívnych technológií vo výučbe či v rámci obsluhy.

„Ukazujeme študentom, že takto ide doba dopredu a my nechceme zaspať. Preto aj naše vzdelávacie praktiky v rámci moderných trendov využívame týmito inováciami,“ uviedla riaditeľka školy Andrea Klačeková.

Škole napríklad pribudol robotický čašník BellaBot, ktorý v školskej reštaurácii Sen vykonáva efektívnu roznášku jedla a nápojov. Je intuitívny a reálne mapuje prostredie, v ktorom sa nachádza, takže sa dokáže vyhnúť prekážkam. Disponuje aj hlasovou umelou inteligenciou, takže so zákazníkmi komunikuje v slovenskom jazyku.

„Na škole sme tiež dovybavili učebne a laboratórium, a to novými stolmi a prístrojmi, ktoré umožňujú inkluzívne vzdelávanie tiež znevýhodneným skupinám. Žiaci a učitelia využívajú nové typy softvérov, virtuálnu realitu, robotické stavebnice aj videokonferenčný systém. Atraktívnou novinkou sú takzvané inteligentné kvetináče, v ktorých sadia žeruchu, reďkovku či rukolu, a iné rastliny využiteľné v gastronómii,“ priblížila výsledky projekt Klačeková.

Inovácie a atraktivita

Nórsky grant bol vo výške 198-tisíc eur, pričom projekt bol spolufinancovaný zo štátneho rozpočtu sumou 30-tisíc eur.

„Naša škola týmto projektom vniesla do svojho vzdelávania a praktickej prípravy svetové vzdelávanie z Nórska. Moderné vybavenie a nové technológie rozšírili kompetencie učiteľov, ktorí do výučby vďaka tomu zapracovali inovácie a atraktivitu, čo prispelo k zvýšeniu záujmu žiakov o štúdium. Rovnako aj žiaci sa učia nové metódy a navyše v prostredí, ktoré im je blízke,“ uviedol vedúci odboru školstva PSK Ján Furman, podľa ktorého to má vplyv aj na zatraktívnenie gastroodborov.

„Na druhej strane ukazujeme zamestnávateľom, že sa vieme veľmi rýchlo prispôsobovať novým trendom a máme záujem vylepšovať vzdelávacie procesy,“ dodal.

Jedným z ďalších výstupov projektu je podpora spolupráce v oblasti zvýšenia kvality odbornej prípravy medzi vysokými školami, strednými školami a podnikmi na Slovensku aj v Nórsku, čo potvrdili zrealizované odborné konferencie.

Partnerom SOŠ gastronómie a služieb v projekte sa stala Stredná odborná škola za polárnym kruhom v Nórsku, ktorú v rámci spolupráce a výmeny skúseností učitelia župnej školy navštívili v novembri uplynulého roku.