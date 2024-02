Ministerstvo školstva chystá komplexnú revíziu stredných škôl, podľa Druckera je potrebné zabezpečiť trh práce

Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže (MŠVVaM) SR pripravuje komplexnú revíziu zameranú na stredné školy. Po rokovaní vlády to uviedol minister školstva Tomáš Drucker (Hlas-SD). Dodal, že stredobodom by mali byť stredné odborné školy, gymnáziá až v druhom rade.

Je potrebné reagovať na trh práce

Minister zdôraznil, že je potrebné reagovať na potreby trhu práce, kde je nedostatok niektorých povolaní. Drucker podotkol, že nechcú nikomu „nútiť„, na akú školu by mal ísť, považuje za potrebné vytvárať pre deti dobrú ponuku.

„Ale zároveň úloha štátu je zabezpečiť, aby tie deti, ktoré sa v súčasnosti hlásia na stredné školy, boli jedného dňa čo najúspešnejšie, aj v oblasti vzdelávania, aj na trhu práce,“ vraví šéf rezortu školstva.

Podotkol, že i čísla i diskusia ukazujú, že máme nemálo absolventov, aj vysokých škôl, ktorí majú problém uplatniť sa na trhu práce v oblasti, ktorú vyštudovali. Považuje za potrebné pozrieť sa na perspektívnosť prostredia trhu práce i to, ako vyzerá priemysel.

„Na toto vieme reagovať flexibilne v nejakých cykloch osem, desať rokov, že sa to mení,“ povedal.

Ponuka vzdelávania by mala byť atraktívna

Ponuka vzdelávania by podľa Druckera mala byť pre študentov atraktívna, zároveň je ale potrebné zabezpečiť trh práce. Doplnil, že pripravujú i kariérne centrá, ktoré by už žiakom základných škôl mohli pomôcť s výberom stredných škôl i ďalšou kariérnou cestou. Tam, kde je veľký dopyt, napríklad v prípade gymnázií, vníma Drucker cestu napríklad vo financovaní väčších kapacít.

„Tam, kde máme problém s dopytom, a to je častejší problém, tam je to práve o komunikácii, ale aj o štipendiách,“ uviedol minister školstva. Dodal, že by chceli viesť diskusiu o tom, že tam, kde chýbajú niektoré odbory, tak by sa usilovali poskytovať napríklad prospechové štipendiá, ktorými by štúdium zatraktívnili.