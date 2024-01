Na najbližších prijímacích skúškach by mohlo byť prijatých na medicínu o 150 viac slovenských študentov (foto)

Už na najbližších prijímacích skúškach by mohlo byť prijatých o 150 slovenských študentov na medicínu viac, než bolo pôvodne plánované.

Na stredajšej tlačovej besede na pôde Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR to avizoval predseda Národnej rady (NR) SR Peter Pellegrini (Hlas-SD). Na tlačovej besede boli prítomní aj minister školstva Tomáš Drucker a ministerka zdravotníctva Zuzana Dolinková (obaja Hlas-SD).

20-percentné navýšenie

Pellegrini dodal, že ide o vyše 20-percentné navýšenie. Zdôraznil tiež, že nejde o jednorazovú aktivitu a je to i záväzkom k ďalšej diskusii o skvalitňovaní vzdelávania. Poukázal na potrebu dobudovania priestorov i vybavenia fakúlt modernou technikou.

Pozornosť je podľa neho potrebné venovať aj pedagógom na fakultách, aby mal týchto medikov kto vzdelávať. Podľa predsedu NR SR si všetci uvedomujeme problémy s nedostatkom lekárov i potrebu riešiť daný stav.

Pellegrini vystríhal, že ak štátu túto situáciu nezačne riešiť už teraz, v budúcnosti by sa mohla byť situácia s nedostatkom zdravotníckeho personálu kritická.

Vyčlenené prostriedky

Minister školstva Drucker doplnil, že sa usilujú riešiť to v predstihu, aby školy mali priestor pripraviť sa na zmeny, technicky i personálne.

Spresnil tiež, že 150 ďalších študentov, ktorí by mali byť prijatí, by sa malo rozdeliť tak, že na Lekársku fakultu Univerzity Komenského v Bratislave by malo nastúpiť o 45 študentov viac a na Jeseniovu lekársku fakultu tej istej univerzity v Martine o 30 študentov viac.

„Na Lekársku fakultu v Košiciach o 45 študentov medicíny viacej a na Slovenskú zdravotnícku univerzitu o 30 študentov viacej,“ vymenoval Drucker. Zdôraznil, že ešte je potrebné, aby danú dohodu schválili akademické senáty jednotlivých škôl. Uviedol tiež, že v rozpočte vyčlenili prostriedky na týchto študentov navyše.

„Môžem povedať, že je to viac ako priemer na jedného študenta tak, aby sme sa približovali, alebo možno boli na tej úrovni, koľko sa platí za zahraničných študentov,“ uviedol šéf rezortu školstva.

Podpora internacionalizácie

Zdôraznil tiež, že internacionalizáciu a prítomnosť zahraničného študentstva vnímajú ako znak dobrej kvality slovenského vysokého školstva, v budúcnosti by tiež radi podporili internacionalizáciu, no podľa ministra je prioritou zabezpečiť objednávku štátu.

V tomto kontexte Drucker uviedol, že podľa nedávnych dát na Slovensku chýba odhadom okolo 3 400 lekárov. Súčasné navýšenie podľa neho úplne nepokryje potreby slovenského zdravotníctva, no uvedomujú si limity na strane výučbových pracovísk.

Do začiatku ďalšieho akademického roka plánujú poskytnúť lekárskym fakultám približne jeden milión eur, aby sa mohli na predmetné navýšenie počtu študentov pripraviť.

Úvahy o rušení diplomových prác

Drucker poznamenal, že navýšenie počtu študentstva je len počiatočným krokom, nie riešením problému s nedostatkom lekárov. Minister tiež spomenul existenciu pracovnej skupiny, ktorá sa zaoberá praktickými otázkami.

Diskusia sa podľa neho týka napríklad i úvahy o rušení diplomových prác pre študentov lekárskych fakúlt, čím by sa im otvoril priestor na venovanie sa veciam, ktoré potrebujú. Ministerka Dolinková doplnila, že ďalšie úvahy sa týkajú napríklad i toho, že študenti medicíny by už v nasledujúcom akademickom roku 2024/2025 mali absolvovať praktickú výučbu mimo lekárskych fakúlt, v zdravotníckych zariadeniach.

Nedostatok lekárov, sestier i ošetrovateľov

Zdôraznila ale, že je potrebné zadefinovať i kompetencie takto praxujúcich študentov. Kontakt s reálnou medicínou môže podľa ministerky zvýšiť šancu, že ostanú pracovať v odbore.

Navýšenie počtu študentov medicíny je podľa nej predpokladom pre to, aby slovenskí študenti študovali na Slovensku a ostali tu pôsobiť. Dolinková pripomenula, že nechýbajú len lekári, je aj nedostatok zdravotných sestier a študentov ošetrovateľstva.