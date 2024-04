Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo získala členstvo v ENQA. Profitovať z neho budú aj slovenskí študenti

Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo (SAAVŠ) je už plnoprávnym členom Európskej asociácie pre zabezpečovanie kvality vo vysokom školstve (ENQA). Ako agentúra informovala, toto členstvo z pohľadu zahraničia potvrdzuje dôveryhodnosť posudzovania slovenských vysokých škôl. Benefity by malo priniesť i pre študentstvo.

„Pre vysokoškolské vzdelávanie ide o podobne dôležitý míľnik, akým bol pre Slovensko vstup do Európskej únie. Potvrdzuje dodržiavanie európskych štandardov pri akreditáciách vysokých škôl porovnateľné s vyspelými krajinami,“ uvádza SAAVŠ.

Dvere do medzinárodného prostredia

Certifikát členstva prevzal v nemeckom Hannoveri predseda jej výkonnej rady Robert Redhammer. Členstvo Slovenska bolo podmienené preukázaním, že je schopné z dlhodobého hľadiska napĺňať európske kritériá Štandardov pre zabezpečovanie kvality v európskom priestore vysokoškolského vzdelávania.

„Pozitívna hodnotiaca správa nám otvára dvere do medzinárodného prostredia. Už v októbri nás zapísali do Európskeho registra pre zabezpečovanie kvality EQAR. Akreditačné rozhodnutia zapisujeme do európskej databázy DEQAR a teraz sme sa stali aj riadnymi členmi ENQA,“ približuje Redhammer. Doplnil, že v registri EQAR možno nájsť informácie o posudzovanej vysokej škole, ako aj o jej oprávneniach poskytovať či vytvárať študijné programy.

Zlepšovanie vysokých škôl

„Členstvo v sieti ENQA nám zlepšuje prístup aj k najnovším skúsenostiam a postupom. Umožňuje zefektívňovať cestu za lepším vzdelávaním na Slovensku. Dnes nás v zahraničí uvádzajú ako úspešný príklad. Už oslovujú kolegov ako expertov pre prácu v zahraničí,“ dodáva Redhammer.

Redhammer tiež uviedol, že členstvo v ENQA môže prispieť k efektívnejšiemu zlepšovaniu slovenských vysokých škôl. Tým sa zvýši ich konkurencieschopnosť voči školám v iných európskych štátoch.

„Zmyslom našej práce je, aby sa na slovenských vysokých školách študentom lepšie študovalo a boli pre nich atraktívnejšie,“ dodal Redhammer.

O členstvo sme sa už uchádzali

Slovensko sa neúspešne uchádzalo o členstvo v ENQA aj pred jedenástimi rokmi. Vtedajším záverom bolo, že je potrebné zmeniť pravidlá akreditácií, a tiež príslušnú legislatívu tak, aby spĺňali európske požiadavky. V roku 2018 bola zriadená nezávislá Agentúra a prijaté boli i nové legislatívne rámce akreditácií.

„Nová Agentúra musela dokázať, že napĺňa všetky prísne požiadavky zabezpečovania kvality európskych štandardov. Zostavila nové kritériá pre získanie akreditácií vysokými školami. Vysoké školy dostali dva roky na to, aby sa s požiadavkami zosúladili a Agentúra začala podľa týchto pravidiel akreditovať,“ približuje SAAVŠ proces. Doplnila, že po prvých akreditáciách mohli požiadať o posúdenie a členstvo v ENQA.

„Pred udelením členstva navštívili posudzovatelia z ENQA dvakrát Slovensko. Overovali skutočnosti, viedli detailné rozhovory s viac ako 50 ľuďmi nielen zo Slovenskej akreditačnej agentúry, ale najmä z vysokých škôl, s učiteľmi, študentami, posudzovateľmi, zástupcami zamestnávateľov, ministerstva i parlamentu,“ vysvetlila Agentúra a dodala, že minuloročná hodnotiaca správa ENQA potvrdila súlad s európskymi štandardami.