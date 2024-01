Ministerstvo vnútra spúšťa bezpečnostný audit na základných a stredných školách, opatrenia sa budú týkať troch oblastí (video)

Ministri školstva a vnútra, Tomáš Drucker a Matúš Šutaj Eštok (obaja Hlas-SD), informovali na spoločnej tlačovej besede o problematike bezpečnosti na školách. Minister Šutaj Eštok uviedol, že pre Ministerstvo vnútra (MV) SR je bezpečnosť na školách kľúčová a podotkol, že sa jej plánujú intenzívne venovať.

Prevencii sa chcú oba rezorty venovať spoločne, mali by sa spoločne koordinovať tak, aby bola osveta medzi pedagógmi i študentmi čo najlepšia. Šutaj Eštok označil za ďalšiu dôležitú časť i represiu.

Kategorizácia škôl

Ohlásil, že spúšťajú na základných a stredných školách bezpečnostný audit. Jeho súčasťou je rozposlanie dotazníkov na temer všetky školy, čo by malo pomôcť zmapovať situáciu na nich. Následne by mali byť základné a stredné školy kategorizované z hľadiska bezpečnosti, čo by malo napomôcť zareagovať na všetky výzvy, ktoré pred nimi stoja.

„Už aj dnes vieme, na základe našej operatívnej činnosti, predikovať určité rizikové lokality, ktoré dnes sú, ale tento bezpečnostný audit by nám mal pomôcť a dať jasné ukazovatele aj v rámci dát a štatistík, aby sme vedeli, v akom stave sú dnes naše základné a stredné školy,“ uviedol minister.

Zamerajú sa aj na vysoké školy

Dodal, že plánujú v krátkom čase pripraviť i východiská pre obdobný audit na vysokých školách. To, že to robia v dvoch krokoch, zdôvodnil tým, že infraštruktúra i bezpečnostné prostredie vysokých škôl sú odlišné od tých na stredných a základných školách a potrebný je tu iný prístup.

Polícia je podľa šéfa rezortu vnútra pripravená pre všetky základné a stredné školy vyčleniť takzvané kontaktné osoby, tak aby každá škola mala prístup k „svojmu“ policajtovi, ktorý bude mať na starosti všetky bezpečnostné témy, ktoré sa jej týkajú, a to i v prípade potenciálneho rizika.

V súčastnosti sú k dispozícii zdroje z európskych fondov, ktoré sa už dajú využiť pri rekonštrukciách škôl, kde sa podľa Šutaja Eštoka dajú nastaviť bezpečnostné štandardy, ako by takáto rekonštrukcia mala vyzerať. O tom podľa šéfa rezortu vnútra budú ešte diskutovať s ministrom investícií Richardom Rašim (Hlas-SD). Audit na vysokých školách ukáže, kde treba zaviesť prísnejšie opatrenia, napríklad pri vstupe či kamerové systémy.

Toto tiež plánuje riešiť i s Rašim vzhľadom na to, že v Rašiho rezorte sa plánuje výzva na zaistenie kamerových systémov pre samosprávy. Šutaj Eštok by bol rád, ak by bola daná výzva nastavená tak, aby kamerové systémy pomohli i s mapovaním bezpečnosti na školách. Napokon minister vnútra zdôraznil aj dôležitosť rýchlej intervencie v prípade udalosti.

Polícia je pripravená zasiahnuť

Policajný prezident ho vraj informoval, že v každom krajskom meste je polícia pripravená na rýchlu intervenciu tak, aby bol v prípade útoku útočník čo najskôr zneškodnený, a aby sa minimalizovali straty na zdraví a životoch. Výstup z dotazníka pre základné a stredné školy očakáva približne do mesiaca, v prípade vysokých škôl predpokladá, že audit by mohol byť spustený približne v prvom štvrťroku tohto roka.

Drucker popísal opatrenia v troch oblastiach. Prvou oblasťou je oblasť prevencie pre deti, žiakov i študentov, aby vedeli, ako sa zachovať v krízových situáciách, napríklad ak zachytia šikanu.

„Aby sa dokázali zastať, aby dokázali informovať učiteľa, svojich rodičov, aby vedeli, že majú k dispozícii infraštruktúru, ako sú psychológovia, aby sa vedeli poradiť, že v tom nie sú sami,“ vraví Drucker. Druhá oblasť sa týka učiteľov a riaditeľov škôl. Tí podľa Drukera majú možnosť identifikovať problematické správanie u detí, diskutovať s rodičmi a nasmerovať ich k pomoci.

Súčasť programového vyhlásenia vlády

Tretiu oblasť predstavujú rodiny. V tomto smere Drucker avizoval intenzívnejšiu spoluprácu s rezortom práce. Drucker zdôraznil i potrebu dobudovania podpornej infraštruktúry. Vyjadril sa, že chýbajú intervenčné tímy.

„Nemalé peniaze v tomto roku aj v budúcom roku pôjdu na rôzne podporné činnosti. Psychológovia na školách, špeciálni pedagógovia…,“ priblížil Drucker. Zdôraznil, že problematika vytvorenia bezpečného prostredia na školách je i súčasťou programového vyhlásenia vlády.

Téma duševného zdravia a bezpečnosti je podľa neho prioritou. Drucker uviedol, že v súčasnosti sa neuvažuje o zavedení kamerových systémov do školských tried, skôr je podľa neho v hre monitoring okolia a vstupov škôl.