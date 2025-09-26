Drucker sa zúčastnil na Valnom zhromaždení OSN, predstavil plán využívania umelej inteligencie vo vzdelávaní - VIDEO

Na pôde OSN absolvoval minister viaceré rokovania.
Paulína Danko
Paulína Danko
2 min. čítania
Redakčne overené informácie
Tomáš Drucker, OSN
Minister školstva SR Tomáš Drucker. Reprofoto: www.facebook.com
Spojené štáty americké Iné Školstvo z lokality Spojené štáty americké

Minister školstva Tomáš Drucker sa zúčastnil na 80. Valnom zhromaždení OSN. Podľa ministra je Slovensko pripravené aktívne prispievať k riešeniu globálnych výziev v oblasti technológií, vzdelávania a zapájania mladých ľudí.

Rokovania na pôde OSN, spolupráca s technologickými lídrami a podpora našej komunity v zahraničí sú súčasťou jednej mozaiky – ukazujú Slovensko ako krajinu, ktorá sa nebojí čeliť novým výzvam, otvára dvere inováciám a vníma vzdelávanie ako kľúč k budúcnosti,“ hovorí Drucker.

Plán zodpovedného využívania umelej inteligencie

Hlavnou líniou programu bolo predstavenie plánu zodpovedného využívania umelej inteligencie vo vzdelávaní, ktorý Slovensko pripravilo ako odpoveď na potrebu posilniť digitálnu odolnosť a pripraviť mladých ľudí na budúcnosť. Drucker zdôraznil, že technológie nikdy nesmú nahradiť ľudskú múdrosť, ale môžu byť mocným nástrojom, ak sa využívajú kriticky, bezpečne a eticky.

Na pôde OSN absolvoval minister viaceré rokovania. V delegácii prezidenta Petra Pellegriniho diskutoval s generálnym tajomníkom OSN Antóniom Guterresom o civilizačných výzvach spojených s digitálnymi technológiami.

Následne nadviazal bilaterálne rokovania s Amandeepom Singh Gillom, osobitným vyslancom generálneho tajomníka OSN pre digitálne technológie. Obaja sa zhodli, že zodpovedné využívanie umelej inteligencie musí byť pevnou súčasťou vzdelávacích systémov a že digitálne zručnosti sa stávajú nevyhnutným predpokladom pre spravodlivú a inkluzívnu spoločnosť.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Mladí ľudia nemajú byť len pozorovateľmi

Minister vystúpil aj na podujatí pri príležitosti 30. výročia Svetového programu činností pre mládež. Drucker hovorí, že mladí ľudia nemajú byť len pozorovateľmi, ale plnohodnotnými účastníkmi rozhodovacích procesov – od zapájania do európskych iniciatív až po aktívnu účasť na tvorbe zákonov doma. Digitálna gramotnosť a schopnosť využívať AI zodpovedne musia byť základnou výbavou každej mladej generácie, dodal Drucker.

Drucker sa tiež stretol s predstaviteľmi technologických gigantov. So spoločnosťou IBM diskutoval o využívaní umelej inteligencie vo vzdelávaní, zapojení expertov do výskumných programov a možnostiach praktickej spolupráce slovenských škôl a univerzít.

Otázka budúcnosti kvantových technológií

Na podujatí Quantum Futures Breakfast otvoril otázku budúcnosti kvantových technológií a ich prínosu pre udržateľný rozvoj. Spoločnosťou Axiom Space prejavila záujem investovať do spolupráce so slovenskými univerzitami a podporovať slovenské technologické talenty.

Program doplnil aj komunitný rozmer Slovak PRO Summitu – podujatie, ktoré združuje Slovákov pôsobiacich v Severnej Amerike. Poskytuje im priestor na výmenu skúseností, inšpiráciu a nadväzovanie kontaktov. S krajanmi sa tiež minister stretol počas Slovak Heritage Festivalu, najväčšieho festivalu v New Yersey, ktorý spája Slovákov žijúcich v USA.

Viac k osobe: António GuterresPeter PellegriniTomáš Drucker
Firmy a inštitúcie: IBMOrganizácia Spojených národov (OSN)Valné zhromaždenie OSN
Okruhy tém: Digitálna gramotnosť Minister školstva výskumu vývoja a mládeže SR Umelá inteligencia

Ďalšie k téme

Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk