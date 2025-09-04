Bratislavský kraj spustil energetickú obnovu viacerých stredných škôl, ide o strategický krok

Bratislavský samosprávny kraj (BSK) spustil veľkú energetickú obnovu viacerých župných stredných škôl. Obnova v hodnote desiatok miliónov eur, ktorá by sa mala zrealizovať počas nasledujúcich mesiacov, je financovaná primárne z fondov EÚ, konkrétne z výzvy Programu Slovensko a čiastočne z vlastných zdrojov BSK. Informovala o tom hovorkyňa BSK Lucia Forman.
„Stredné školy na Slovensku často sídlia v budovách, ktoré boli postavené pred niekoľkými desaťročiami. Mnohé z nich už dávno nespĺňajú súčasné technické ani environmentálne štandardy,“ uviedol predseda BSK Juraj Droba s tým, že energetická obnova stredných škôl je strategickým krokom. „Nielen z pohľadu ekonomickej efektivity, ale aj ako dôležitý príspevok k udržateľnosti, zdravšiemu školskému prostrediu a modernejšiemu vzdelávaniu,“ dodal.
Vybrané školy
Zvyšovanie energetickej efektívnosti stavieb je jednou zo stratégií ukotvených v Programe hospodárskeho a sociálneho rozvoja 2021-2027 BSK (PHSR BSK 2021-2027) a cieľov Európskej únie, pomocou ktorej je možné túto aktivitu uskutočniť. Vybrané modernizované objekty boli zvolené na základe požiadaviek výzvy a predchádzajúcej analýzy jednotlivých budov v správe BSK. Hodnotila sa celková spotreba energie objektov, náklady na ich spravovanie a predpoklad úspor.
Zo stredných župných škôl sa energetická obnova budov týka Gymnázia L. Novomeského, Gymnázia I. Horvátha, Spojenej školy Tokajíckej, Strednej priemyselnej školy stavebnej a geodetickej na Drieňovej, Strednej odbornej školy polygrafickej na Račianskej, ako aj Gymnázia A. Einsteina, Hotelovej akadémie na Mikovíniho a Obchodnej akadémie na Račianskej.
Zníženie nákladov
„Z funkčného hľadiska ide o komplexný proces, ktorý zahŕňa zateplenie obvodových múrov, striech a stropov, výmenu okien a dverí za energeticky úspornejšie modely, modernizáciu vykurovacieho systému, inštaláciu riadeného vetrania s rekuperáciou, zefektívnenie osvetlenia, integráciu obnoviteľných zdrojov energie, či debarierizáciu objektov,“ vymenovala Forman.
Celkovou modernizáciou sa zníži spotreba energie až o 50–70 percent, čím sa ušetria verejné financie a znížia sa náklady na kúrenie a elektrinu. „Rovnako sa zvýši kvalita vnútorného prostredia pre lepšiu pohodu žiakov a učiteľov a v neposlednom rade sa dosiahne aj zníženie emisií CO₂,“ doplnila hovorkyňa BSK s tým, že školy sa tak stávajú aktívnou súčasťou prechodu na zelenú ekonomiku.