V Stropkove vyrastie nové zariadenie podporovaného bývania, druhý domov poskytne 12 klientom v núdzi

V meste Stropkov vznikne nové zariadenie podporovaného bývania. Objekt s celoročnou pobytovou formou doplní a rozšíri kapacitu miestneho domova sociálnych služieb. Jeho výstavba má trvať jeden rok a stáť približne 1,5 milióna eur. Financovaná bude prevažne z európskych zdrojov z Plánu obnovy a odolnosti, z ktorého pôjde viac ako 1,3 milióna eur.

Ako informovala hovorkyňa Prešovského samosprávneho kraja (PSK) Daša Jeleňová, vďaka výstavbe zariadenia podporovaného bývania rodinného typu poskytne nový domov 12 klientom.

Druhá šanca na samostatný život

„Ide o ľudí v produktívnom veku, ktorí s adekvátnou odbornou pomocou vedia žiť pomerne samostatný život a my im takto vlastne dávame druhú šancu a snažíme sa ich včleniť do majority. Vytvoríme im tu dostupné bývanie s kvalitnými službami a s množstvom zelených riešení, vďaka čomu to budú mať naozaj príjemné rodinné prostredie,“ uviedol predseda PSK Milan Majerský.

Zariadenie, situované na ulici Matice slovenskej na zastavanej ploche 322 metrov štvorcových, bude mať celoročnú pobytovú formu. Pôjde pritom o dvojpodlažný objekt s vegetačnou strechou a fotovoltaickými panelmi, kde tiež bude umiestnená vonkajšia jednotka tepelného čerpadla. Obe podlažia ponúknu dve rovnaké bytové jednotky.

Variabilné priestory s dôrazom na súkromie

Každá bude pozostávať z dvoch obytných buniek s tromi jednolôžkovými izbami a hygienickým zázemím. Vďaka nenosným mobilným priečkam medzi izbami v bunke ich bude možné v prípade potreby zlúčiť. Medzi bunkami bude umiestnená obývacia izba s kuchyňou a jedálenským stolom.

Nadzemné podlažia zariadenia vhodne doplnia prestrešené bezbariérové terasy. Prechod do exteriéru zo všetkých obytných izieb na prízemí a z dennej miestnosti na poschodí zabezpečí bezbariérový posuvný portál. Jednotlivé podlažia budú prepojené dvojramenným schodiskom, ako aj bezbariérovým výťahom. Výstavba objektu má trvať približne 12 mesiacov a realizovať ju bude spoločnosť DAG Slovakia, a.s. Prešov.

Zariadenie sociálnych služieb v Stropkove funguje od roku 1998, kedy tu bolo rehabilitačné stredisko a útulok. V roku 2002 prešlo pod PSK ako DSS Stropkov, pričom v súčasnosti poskytuje celoročnú formu pobytu pre aktuálne 66 prijímateľov sociálnej služby s poruchami psychiky a správania či zmyslovým znevýhodnením.