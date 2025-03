Kúpu nehnuteľnosti odporúča analytik neodkladať, ceny budú naďalej rásť

Rada guvernérov Európskej centrálnej banky (ECB) znížila začiatkom marca tri kľúčové úrokové sadzby ECB o 25 bázických bodov. Rozhodnutie bude viesť k poklesu úrokových sadzieb a lacnejším úverom pre firmy aj domácnosti. Pre Slovákov, ktorí plánujú kúpu nehnuteľnosti, to bude znamenať nižšie úroky.

Pre tých, ktorí už hypotéku majú, to otvára možnosť uvažovať o refinancovaní svojich úverov. Pre banky to zas otvára príležitosť pre intenzívnejšie súťaže o klientov. „Väčší priestor na hypotéky však pravdepodobne povedie aj ku rastu cien nehnuteľností, najmä vo väčších mestách,“ uvádza spoločnosť Simplea.

Vhodný čas na kúpu nehnuteľnosti

„Klienti, ktorí zvažujú kúpu nehnuteľnosti, sa nás pýtajú či ešte majú čakať na pokles úrokov. Odporúčam nečakať, lebo hoci je možné, že v roku 2025 dôjde k rýchlejšiemu znižovaniu úrokových sadzieb ako v predošlom roku, na ceny nehnuteľností bude mať negatívny dopad konsolidačný balík. Na kúpu nehnuteľnosti je preto vhodný čas práve teraz,“ hovorí hypotekárny analytik finančnej skupiny Simplea Peter Horčiak.

Klientom zároveň odporúča, aby sa na financovanie kúpy nehnuteľnosti dôkladne pripravili a mali vytvorenú finančnú rezervu. Skôr, než záujemca požiada o hypotekárny úver, mal by dôkladne zvážiť svoju finančnú situáciu, schopnosť splácať hypotéku v horizonte 20 – 30 rokov a cieľ, s ktorým si pôžičku berie.

„Kúpa a financovanie vlastnej nehnuteľnosti je väčšinou celoživotné rozhodnutie a mali by sme mať vytvorenú dostatočnú rezervu, aby sme financovanie nehnuteľnosti v priebehu rôznych životných situácií zvládli,“ upozorňuje Horčiak a odporúča obrátiť sa na skúseného finančného poradcu.

ilustračné foto gettyimages.com

Mladí môžu využiť pomoc štátu

Mladí klienti do 35 rokov majú po splnení podmienok možnosť získať podporu zo strany štátu až 100 eur mesačne na splátku hypotéky. „Pomoc ponúka aj Štátny fond rozvoja bývania, od ktorého môžu mladé rodiny získať zaujímavé financovanie vlastného bývania,“ dodáva spoločnosť.

Ak klienti nemajú vytvorené dostatočné vlastné zdroje na financovanie bývania, resp. nemajú dostatočný príjem, expert odporúča využiť možnosť nájomného bývania. Platenie nájomného im vytvorí priestor pokračovať v tvorbe finančnej rezervy a zároveň preverí, či budú schopní splácať úver.

„Na Slovensku zatiaľ nie je nájomné bývanie príliš rozvinuté a väčšina ľudí stále inklinuje k bývaniu vo vlastnom. V zahraničí je však celoživotné bývanie v nájomnom byte pomerne bežnou záležitosťou,“ konštatuje Horčiak.

Refinancovanie sa nie vždy vyplatí

Zníženie základnej úrokovej sadzby ECB a následné znižovanie úrokou môže byť podnetom k refinancovaniu úverov. „Skôr, než klienti požiadajú o refinancovanie, odporúčam im využiť podporu štátu v rámci bonifikácie hypoték. V tomto prípade môžu klienti za určitých podmienok dosiahnuť zníženie splátok aj o 150 eur mesačne a ročne maximálne o 1 800 eur,“ priblížil Horčiak.

Zároveň odporúča požiadať banku, v ktorej má klient hypotéku, o zníženie úrokovej sadzby podľa aktuálnych podmienok. „Až po týchto možnostiach by som odporúčal ísť do refinancovania. Platí pravidlo, že nová úroková sadzba by mala byť nižšia minimálne o 1 % oproti doterajšej sadzbe,“ dodáva.

Analytik zároveň pripomína, že s refinancovaním sú spojené ďalšie poplatky – napríklad poplatok za zriadenie účtu v inej banke, poplatok za poskytnutie úveru a tiež poplatok spojený s katastrom.