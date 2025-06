Bytová výstavba na Slovensku je najnižšia za posledných deväť rokov, tvrdí analytik

Na Slovensku sa v prvom štvrťroku 2025 dokončilo 3 100 bytov, išlo o najnižší počet za posledných deväť rokov. Vyplýva to z aktuálnej správy Štatistického úradu SR (ŠÚ SR).

Podľa nej sa počet dokončených bytov prepadol medziročne aj v porovnaní s dlhodobým priemerom rovnakých období o štvrtinu. Počet začatých bytov medziročne klesol o 17 percent, oproti priemeru prvých štvrťrokov predošlých desiatich rokov bol pokles až o 27 percent.

Výrazný medziročný útlm

Bytovú výstavbu v prvom štvrťroku charakterizoval nižší počet dokončených bytov, pomalší rozbeh začiatku výstavby a tiež klesajúca rozostavanosť.

„Počet dokončených bytov predstavuje medziročný pokles o 24 percent, čo je najnižší štvrťročný počet dokončených bytov od roku 2017,“ konštatuje hovorkyňa ŠÚ SR Jana Morháčová. Väčšinu medzi dokončenými bytmi tvorili byty v rodinných domoch, ich podiel bol až 72 percent.

Výrazný medziročný útlm dokončenosti bytovej výstavby sa prejavil v šiestich z ôsmich krajov Slovenska. Všetky poklesy boli dvojciferné, pričom najvyššie prepady evidovali Bratislavský kraj (-47 %), Nitriansky kraj (-32 %) a Žilinský kraj (-30 %).

Pozitívny medziročný prírastok dokončených bytov evidovali len dva regióny, pričom Banskobystrický kraj až o 46 percent. Išlo však len o bázický efekt nízkych hodnôt prvého štvrťroka 2024.

Pokles zaznamenalo šesť krajov

Vo väčšine regiónov bol počet dokončených bytov v útlme aj v dlhodobom kontexte, pokles zaznamenalo šesť z ôsmich krajov. Úbytok od 10 do 20 percent evidovali v troch krajoch – v Žilinskom, Prešovskom a Košickom. Pokles o viac ako 25 percent mali Trnavský a Nitriansky kraj. „Radikálny prepad, o vyše 50 percent, v dlhodobom porovnaní, zaznamenal aj Bratislavský kraj,“ dodala Morháčová.

V prvých troch mesiacoch tohto roka sa v Bratislavskom regióne dokončilo iba 540 bytov, zatiaľ čo desaťročný priemer je na úrovni vyše 1 100 bytov. Regionálna bilancia bola negatívna aj v dlhodobom kontexte. Počet začatých bytov skončil pod úrovňou dlhodobého priemeru až v siedmich krajoch, pričom vo všetkých bol pokles dvojciferný. Najhoršie výsledky v rozbehu výstavby, pokles o 45 až 52 percent, sa prejavili v Nitrianskom, Banskobystrickom a Trnavskom kraji.

Ku koncu marca 2025 bolo na Slovensku rozostavaných 77-tisíc bytových jednotiek, čo bolo medziročne menej o 2,9 percenta a súčasne o 2,8 percenta viac ako dlhodobý priemer. V priebehu prvého štvrťroka 2025 sa na Slovensku začalo stavať 3 198 bytov, čo bola najnižšia hodnota spomedzi prvých štvrťrokov za posledných 12 rokov.

Počet začatých bytov klesol medziročne o šestinu, v dlhodobom porovnaní až o štvrtinu. Byty v rodinných domoch tvorili 56 percent z rozbehu výstavby.

Klesol aj počet začatých stavieb

Analytik 365.bank Tomáš Boháček potvrdil, že výstavba bytov čelila v prvom štvrťroku tohto roka pretrvávajúcemu a prehlbujúcemu sa útlmu.

„Kľúčové ukazovatele, ako počet dokončených a začatých bytov, zaznamenali prudký pokles, ktorý predbehol tak medziročné porovnania, ako aj dlhodobé priemery,“ uviedol s tým, že počet dokončených bytov sa prepadol o štvrtinu oproti predchádzajúcemu roku a zároveň dosiahol najnižšiu štvrťročnú úroveň od roku 2017.

Podobne znepokojujúci bol podľa neho aj pokles začatých stavieb, ktorý sa medziročne znížil o 17 percent a voči desaťročnému priemeru dokonca o 27 percent. Regionálna disparita v bytovej výstavbe je značná, pričom väčšina krajov zaznamenala dvojciferné prepady v dokončenosti.

Rozbeh novej výstavby tiež vykazuje regionálne rozdiely, pričom niektoré kraje zaznamenali prudký pokles začatých stavieb, zatiaľ čo iné vykazujú medziročný nárast, avšak tu ide často o korekciu nízkych hodnôt z predošlého roka.

Trh je pod tlakom

Tento komplexný prepad podľa Boháčka naznačuje, že trh s nehnuteľnosťami na Slovensku je naďalej pod tlakom, čo sa prejavuje aj na znižujúcom sa počte rozostavaných bytov, ktoré ku koncu marca 2025 dosiahli približne 77-tisíc jednotiek, medziročne o takmer tri percentá menej.

„Negatívny trend výstavby bytov nie je sezónnym výkyvom, ale skôr odrazom štrukturálno-ekonomických výziev, ktoré ovplyvňovali developerov a investorov,“ myslí si analytik.

Aktuálna situácia podľa neho reflektuje nielen pokles tempa výstavby, ale aj zníženú dynamiku v celom sektore a „vyčkávanie na lepšie časy“.

„A práve výhľad je už z nášho pohľadu pozitívnejší, a to z viacerých dôvodov. Znižovanie úrokových sadzieb ECB, ktoré znižuje úroky na hypotékach aj refinančné náklady developerov, budú zvyšovať utlmenú aktivitu výstavby,“ konštatuje analytik.

Silný rast cien

Motívom je podľa neho aj pokračujúci silný rast cien nehnuteľností, ako aj zlepšenie samotných administratívnych podmienok výstavby plynúcich z nového stavebného zákona účinného od 1. apríla.

„Pozitívom je aj štátna podpora nájomného bývania, ktorá má dobrý potenciál zabezpečiť vyššiu výstavbu bytov v tomto segmente,“ uviedol Boháček s tým, že už počas tretieho štvrťroka by tieto faktory mohli navrátiť medziročné štatistiky do pozitívnych čísel a nateraz sa zdá, že v horizonte jedného až dvoch rokov roky, by ponuka mala postupne začať tlmiť aj cenovú dynamiku rastu nehnuteľností.