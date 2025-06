Developer predstavil vstupnú bránu na pripravovaný bulvár Mlynské nivy

Developer JTRE predstavil detaily plánovanej zástavby na Bajkalskej ulici v Bratislave s názvom District 15, ktorá má byť vstupnou bránou na pripravovaný bulvár Mlynské nivy. V rámci projektu je navrhnutá napríklad aj nová základná škola, ktorá sa stane súčasťou budúcej mestskej štvrte.

„JTRE pokračuje v premenách brownfieldov na moderné štvrte. Názov projektu sa opiera o koncept 15-minútového mesta, podľa ktorého by sa mal každý obyvateľ mesta dostať k základnej občianskej vybavenosti do 15 minút chôdze, či už je to obchod, pošta, detské ihrisko alebo park,“ priblížil investor.

Mlynské nivy SITA/Branislav Bibel

Urbanistická štúdia Mlynské nivy

Mlynské nivy majú vďaka svojej centrálnej polohe potenciál stať sa kompaktnou mestskou štvrťou. Metropolitný inštitút Bratislava v spolupráci s mestskou časťou Ružinov prišli s rozsiahlou urbanistickou štúdiou, ktorej cieľom je skoordinovať záujmy jednotlivých vlastníkov pozemkov a doplniť ich o verejný záujem obyvateľov.

Vízia bulváru Mlynských nív podporuje ako nosný systém hromadnej dopravy električku, čím sa územie stáva strategickým prestupným uzlom. „Bajkalská ulica je hlavnou komunikačnou kostrou primárne urbanizovaná významnými solitérnymi objektmi, ktorých zoskupenie vychádza z princípov bloku,“ poznamenal developer.

Návrh z dielne GFI umiestňuje do územia tri objekty. Bytový dom je navrhnutý ako 17-poschodový so skosenými nárožiami a uskočeným najvyšším podlažím. Parter budú tvoriť prevádzky služieb a vybavenosti. Hlavný vstup bude orientovaný na východ, k nástupnému námestiu v prepojení na uzlový priestor Bajkalská, Mlynské nivy.

Ubytovacie zaiadenia na krátkodobý pobyt

Ďalšie dva objekty budú ubytovacie zariadenia na krátkodobý pobyt. Severný 14-poschodový objekt prechodného ubytovania ponúkne cenovo dostupné krátkodobé ubytovanie najmä pre mladšie generácie, nakoľko forma ubytovacích jednotiek je smerovaná na minimálnu výmeru s potenciálom trávenia času v spoločných priestoroch.

„Predsadený celopresklený parter vytvorí spoločné priestory pre interakciu ubytovaných a priestory k voľnočasovým aktivitám,“ priblížil developer. Súčasťou vybavenosti budú lokálne služby, potraviny a coworkingové priestory a na druhom podlaží spoločná kuchynka, herňa, multifunkčné priestory, študovňa a fitness zóna.

Od tretieho podlažia vyššie budú ubytovacie jednotky a vybavenosť doplní na treťom poschodí spoločná, komunitná terasa.

Urbanistická štúdia zóny Mlynské Nivy MIB

Reštaurácia aj kongresové priestory

Druhá, južná budova bude s 26 nadzemnými podlažiami najvyšším objektom projektu a jej parter bude otvorený smerom k Bajkalskej. Objekt bude ponúkať odlišný typ prechodného ubytovania od severného nižšieho, a to vyšší štandard ubytovacích jednotiek s väčšou priestorovou variabilitou.

Vybavenosť objektu bude dopĺňať reštaurácia s viac ako 200 miestami a kongresové priestory pre takmer 350 osôb. „Typické poschodie ponúkne 17 jednoizbových a tri dvojizbové apartmány a na najvyšších podlažiach budú priestrannejšie jednotky s terasami a loggiami,“ dodáva investor.

Dôležitou súčasťou District 15 budú verejné priestory a sadové úpravy. Aleje vzrastlých stromov po obvode projektu budú tvoriť čiastočnú bariéru od okolia, sadové úpravy zas rešpektovať trendy biodiverzity v mestskom prostredí. Súčasťou budú aj celoročne zelené strechy, vrátane manažmentu dažďových vôd.

Pozdĺž východnej a južnej strany projektu bude obojsmerná cyklotrasa, vrátane stojanov na bicykle. Súčasťou projektu budú tiež nabíjacie stanice pre elektromobily. Predpokladaný termín začiatku výstavby je na jar 2027 a ukončenie je plánované na jeseň 2029.