V priemyselných parkoch rastú ceny prenájmu, neobsadenosť je najvyššia za päť rokov

Celková plocha moderných priemyselných priestorov určených na prenájom na Slovensku dosiahla 4,67 milióna metrov štvorcových. Na trh bolo dodaných 28-tisíc metrov štvorcových v piatich budovách, pričom 57 percent z týchto priestorov bolo v čase dokončenia pred-prenajatých. Vyplýva to z aktuálnej správy Industrial Research Forum k trhu so skladovými a výrobnými nehnuteľnosťami v treťom štvrťroku 2025.
Najväčšou dokončenou priemyselnou stavbou bola budova v Logistickom parku Vedos Petrovany od developera Vedos s výmerou takmer 10-tisíc metrov štvorcových. Druhým najväčším projektom bol VGP Park vo Zvolene, ktorý priniesol na trh ďalších 5 600 metrov štvorcových moderných skladových a výrobných priestorov.
Väčšina priestorov je už zazmluvnená
„Na konci tretieho štvrťroka 2025 prebiehala na Slovensku výstavba celkovo 311 400 metrov štvorcových priemyselných priestorov, čo predstavuje nárast v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka,“ konštatuje fórum. Väčšina týchto projektov má plánovaný termín dokončenia ešte tento rok, pričom takmer 58 percent je už vopred zazmluvnených. „Najväčší záujem o priestory vo výstavbe prejavujú najmä logistické spoločnosti (3PL), firmy z automobilového sektora a výrobné podniky,“ dodáva.
V treťom kvartáli 2025 sa začala výstavba dvoch nových budov s celkovou výmerou 21 600 metrov štvorcových. „Napriek celkovému poklesu dopytu po skladových priestoroch sa niektorí developeri rozhodli pre špekulatívnu výstavbu, teda bez vopred dohodnutých nájomcov,“ uvádza Industrial Research Forum.
Dopyt po priestoroch klesol, dominovala Bratislava
Celkový (hrubý) dopyt po priemyselných priestoroch dosiahol úroveň 58 500 metrov štvorcových, realizovaných prostredníctvom 14 transakcií. „Tento objem predstavuje medziročný pokles a zároveň potvrdzuje pokračovanie oslabenej aktivity, ktorú sme zaznamenali už na začiatku roka,“ poznamenalo fórum. Z geografického hľadiska dominoval Bratislavský kraj, ktorý zaznamenal najvyššiu úroveň aktivity.
Najvýznamnejšími transakciami tretieho kvartálu boli pred-prenájom slovenskej e-commerce spoločnosti Dedoles, ktorá si prenajala 7 500 metrov štvorcových v logistickom parku pri Trnave, a renegociácia spoločnosti DSV, zaoberajúcej sa službami 3PL, ktorá si prenajala 7-tisíc metrov štvorcových v logistickom parku pri Senci.
Miera neobsadenosti je najvyššia za päť rokov
Na konci tretieho štvrťroka 2025 dosiahla miera neobsadenosti priemyselných priestorov úroveň 7,72 percenta, čo predstavuje nárast o 1,66 percentuálneho bodu oproti predchádzajúcemu kvartálu a viac ako 100-percentný nárast v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka. „Ide o najvyššiu mieru neobsadenosti zaznamenanú za posledných päť rokov,“ konštatuje fórum s tým, že na trhu je aktuálne k dispozícii približne 360 300 metrov štvorcových voľných priestorov.
Najvyššie dosahované nájomné priemyselných a logistických nehnuteľností (tzv. prime rent) na Slovensku dosiahlo v tomto kvartáli hodnotu 5,40 eura za meter štvorcový a mesiac. Vo vybraných lokalitách sa pohybuje od 4,00 do 4,40 eura v závislosti od atraktivity a dostupnosti. Výška nájomného za kancelárske priestory v rámci priemyselných budov dosahuje 9 až 11 eur za meter štvorcový a mesiac. Priemerná mesačná výška servisných poplatkov sa pohybuje okolo jedného eura za meter štvorcový.