Zabudnite na filtre! Tieto miesta sú prirodzenou pastvou pre oči

Dagmar Jančovičová
3 min. čítania
Mascleta square and Valencia City Council
Valencia pôsobí fotogenicky najmä vďaka bielej architektúre pri vode. gettyimages.com
Najlepšie fotografie nevznikajú v aplikáciách, ale tam, kde spolu pracuje svetlo, proporcie a materiál. Mnohé lokality pôsobia prirodzene dobre aj bez úprav, naživo aj na fotografii a oslovia cestovateľov, obdivovateľov architektúry aj každého, kto citlivo vníma priestor. Ktoré to sú?

Place Stanislas Nancy France at night
Nočné námestie Stanislas vo francúzskom meste Nancy gettyimages.com

V meste Lecce na juhu Talianska svetlý vápenec a jednotné fasády pôsobia čisto a ucelene. Úzke uličky, presné detaily a vnútorné dvory dávajú mestu čitateľnú štruktúru aj v bežný pracovný deň. Podobným príkladom je Place Stanislas vo francúzskom meste Nancy, kde je prekrásna symetria kameňa, kovu a rovnomerného večerného osvetlenia, ktoré zvýrazňuje proporcie tohto miesta.

Nie sú to len Benátky a Lisabon

Benátky sú ukážkou jednoty materiálov. Tehla, kameň a voda. Ulica je prispôsobená chodcom a mesto funguje cez priechody, mosty a menšie námestia. Lisabon využíva keramické obklady na fasádach, ktoré rozptýlia ostré slnko a pridajú jemnú textúru. Sieť uličiek prirodzene prepája námestia a vyhliadky. V Portugalsku stojí za zmienku aj Porto, najmä štvrť Ribeira, ktorá spája terasovitý terén, úzku parceláciu a rieku. Ulice tu majú jasnú os a prirodzené zakončenie.

Scenic view on the historical part of Porto and the Douro river, Portugal.
Historické Porto gettyimages.com

Kodaň prirodzene spája historické jadro s novými nábrežiami – drevené promenády, tehlové fasády a priame napojenie na vodu vytvárajú čisté línie a odrazy, ktoré sú veľmi fotogenické počas celého dňa. Opera v Osle ponúka pre fotografiu dobré podmienky: voda zrkadlí sklenenú fasádu, dobre pôsobia šikmé kamenné plochy s ľuďmi a otvorený priestor, ktorý umožní čistý záber na fjord aj nábrežie. Hamburg si pri Speicherstadte a pri Elbphilharmonie udržal priemyselný výraz, kde tehlové sklady s mostami a kanálmi prirodzene dopĺňa nová výrazná budova.

Skyline of the hafencity in hamburg with view to the überseebrücke with a famous old freighter and the elbphilharmonie concert hall in the background
Hamburg pri Elbphilharmonie s priemyselným rázom gettyimages.com

Spomeňme aj Prahu, najmä Staré Mesto a Malú Stranu. Je to pestrá zmes štýlov, ktorú drží pokope kameň, omietka a primeraná šírka ulíc. Dlhé osi, nábrežia, rady stromov (aleje) a jednoduché lavičky vytvárajú príjemný každodenný obraz mesta.

Stavby a námestia s jasnými pravidlami

Plaza de España v Seville pôsobí ako prirodzená kulisa mesta. Polkruhové námestie, kanál s mostíkmi a keramické zábradlia vytvárajú rytmus, ktorý je príjemný na pohľad, aj pri krátkej zastávke na lavičke pod arkádami. V Cordobe majú čaro tiché vnútorné dvory s bielou omietkou, zeleňou a často so studňou uprostred. A v Barcelone komplex Hospital de Sant Pau spája tehlové pavilóny so zeleňou a mozaikami, ktorý príjemne pôsobí počas celého dňa.

Roman bridge and cathedral - mosque by the river in Cordoba, Andalusia, Spain
Španielska Cordoba gettyimages.com

Valencia pôsobí fotogenicky najmä vďaka bielej architektúre pri vode, podvečer sa mesto pekne svetelne zjednotí. V Rotterdame vyzerá na fotografii výborne spojenie veľkej krytej haly Markthal a okolitých budov s výraznými štvorcovými oknami. V Bilbau je Guggenheimovo múzeum vďačným objektom na snímky vďaka titánovému obkladu, ktorý zachytáva svetlo aj počasie a blízkosti rieky, v ktorej  sa budova odráža.

