Developer logistických nehnuteľností Panattoni založil novú divíziu, expanduje do oblasti dátových centier

Najväčší developer logistických nehnuteľností v Európe Panattoni založil novú divíziu zameranú na rozvoj dátových centier v Európe, Veľkej Británii, Indii a na Strednom východe. V USA táto divízia pôsobí už od roku 2024.
Expanziou do oblasti dátových centier nadväzuje spoločnosť na dlhoročné skúsenosti s rozvojom veľkých priemyselných a logistických projektov, v rámci ktorých dodala viac než 24 miliónov metrov štvorcových po celej Európe.
„Budovanie dátových centier je kľúčové aj pre krajiny ako Slovensko a Česká republika, pretože zabezpečuje digitálnu suverenitu, podporuje rozvoj modernej ekonomiky a priťahuje technologické investície,“ konštatuje spoločnosť. Rastúci objem dát, potreba rýchlej konektivity a rozvoj umelej inteligencie či cloudu zvyšujú dopyt po výkonnej a bezpečnej digitálnej infraštruktúre.
„Slovensko má ideálnu geografickú polohu, kvalitné technické zázemie a stabilné prostredie, čo ju robí atraktívnou lokalitou pre výstavbu dátových centier s regionálnym dosahom,“ dodáva.
Panattoni pôsobí na Slovensku od roku 2019 a má bohaté skúsenosti s budovaním rozsiahlych priemyselných areálov. Spoločnosť aktuálne pripravuje aj na Slovensku lokality s dostatočnou kapacitou elektrickej energie aj telekomunikačnej infraštruktúry.