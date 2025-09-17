Developer logistických nehnuteľností Panattoni založil novú divíziu, expanduje do oblasti dátových centier

„Budovanie dátových centier je kľúčové aj pre krajiny ako Slovensko a Česká republika,“ konštatuje spoločnosť.
Denisa Lutovská
1 min. čítania
Redakčne overené informácie
PRIEMYSEL: Závod vyrábajúci ultrazvukové systémy
Priemyselný park Panattoni pri košickom letisku, kde bude sídliť nový výrobný závod Siemens Healthineers Ultrasound na výrobu ultrazvukových prístrojov. Košice, 9. december 2022. Foto: archívne, SITA/Marek Lukáč
Svet Investovanie Ekonomika z lokality Svet

Najväčší developer logistických nehnuteľností v Európe Panattoni založil novú divíziu zameranú na rozvoj dátových centier v Európe, Veľkej Británii, Indii a na Strednom východe. V USA táto divízia pôsobí už od roku 2024.

Expanziou do oblasti dátových centier nadväzuje spoločnosť na dlhoročné skúsenosti s rozvojom veľkých priemyselných a logistických projektov, v rámci ktorých dodala viac než 24 miliónov metrov štvorcových po celej Európe.

Budovanie dátových centier je kľúčové aj pre krajiny ako Slovensko a Česká republika, pretože zabezpečuje digitálnu suverenitu, podporuje rozvoj modernej ekonomiky a priťahuje technologické investície,“ konštatuje spoločnosť. Rastúci objem dát, potreba rýchlej konektivity a rozvoj umelej inteligencie či cloudu zvyšujú dopyt po výkonnej a bezpečnej digitálnej infraštruktúre.

Slovensko má ideálnu geografickú polohu, kvalitné technické zázemie a stabilné prostredie, čo ju robí atraktívnou lokalitou pre výstavbu dátových centier s regionálnym dosahom,“ dodáva.

Panattoni pôsobí na Slovensku od roku 2019 a má bohaté skúsenosti s budovaním rozsiahlych priemyselných areálov. Spoločnosť aktuálne pripravuje aj na Slovensku lokality s dostatočnou kapacitou elektrickej energie aj telekomunikačnej infraštruktúry.

Firmy a inštitúcie: Panattoni
Okruhy tém: Dátové centrá Logistika

Ďalšie k téme

Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk