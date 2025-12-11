Stavebná produkcia bola medziročne vyššia, tempo jej rastu sa však prudko zabrzdilo

Stavebná produkcia bola medziročne vyššia aj v októbri, tempo jej rastu však prudko spomalilo. Vyplýva to z aktuálnych údajov Štatistického úradu SR (ŠÚ SR). Podľa nich stavebná produkcia v októbri druhý mesiac po sebe presiahla 800 miliónov eur.
„Jej objem pokračoval v medziročnom raste šiesty mesiac za sebou, tempo však z dvojciferných hodnôt pribrzdilo na takmer 4 percentá,“ konštatuje ŠÚ SR.
Prevaha domácej stavebnej produkcie
Vyššie výkony ako pred rokom podľa ŠÚ SR evidovali všetky podielovo významnejšie zložky produkcie s výnimkou inžinierskych stavieb, vrátane výstavby diaľnic.
„Pod celkový medziročný rast odvetvia sa podpísalo navýšenie domácej novej výstavby o 2,6 percenta, a tiež opráv a údržby stavieb o 5,8 percenta. Stavebná produkcia realizovaná v SR tvorila 88 percent celkových výkonov odvetvia,“ dodáva štatistický úrad.
V členení podľa typu stavby, po zohľadnení vplyvu inflácie, medziročne vzrástla len dominantná výstavba budov, a to o 6,2 percenta, práce na inžinierskych stavbách vrátane výstavby diaľnic klesli o 4,5 percenta.
Slovenské stavebné firmy v zahraničí
„Vyššie výkony ako pred rokom si udržali slovenské stavebné firmy pri prácach v zahraničí, ich objem bol medziročne vyšší o 13,6 percenta,“ spresnil ŠÚ SR.
V súhrne desiatich mesiacov roka 2025 hodnota stavebnej produkcie dosiahla 6,6 miliardy eur, čo predstavovalo medziročný nárast o 7,1 percenta. Tento pozitívny výsledok dosiahlo odvetvie vďaka rastu domácej novej výstavby o 5,3 percenta, ako aj opráv a údržby o 3,6 percenta.
Práce stavebných firiem v zahraničí boli v súhrne medziročne vyššie o štvrtinu. Z pohľadu výrobného zamerania medziročne vyššie výkony evidovala výstavba budov, a tiež práce na inžinierskych stavbách, obe nad 4 percentá.
Vplyv Plánu obnovy
Analytik UniCredit BankĽubomír Koršňák predikuje, že stavebníctvo by budúci rok malo stále ťažiť z bežiacich verejných stavebných projektov financovaných z Plánu obnovy i postupného nábehu nových projektov financovaných z eurofondových výziev.
„Chronické problémy pri výstavbe verejnej infraštruktúry však najskôr budú pozitívne efekty z rozbehu verejných projektov predsa len stále čiastočne tlmiť, resp. prinášať do výstavby neželanú volatilitu,“ myslí si analytik.
Finalizácia projektov z Plánu obnovy podľa neho už začne v priebehu roka postupne oslabovať momentum vo výstavbe infraštruktúry, kde tak najskôr budeme čoraz častejšie pozorovať červené rastové čísla.
Ďalšie predikcie analytika
„Naopak, väčší zo segmentov stavebníctva – výstavba budov – by si mal aj budúci rok udržať prevažne rastový trend,“ dodáva Koršňák s tým, že robustné oživenie na trhu s bytmi sa postupne prelialo aj do ich novej výstavby.
„Aj napriek negatívnym vplyvom fiškálneho konsolidačného balíčka očakávame, že relatívne silný dopyt po nových nehnuteľnostiach, podoprený aj nižšími úrokmi, pretrvá aj v budúcom roku,“ uzavrel analytik.