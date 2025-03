Slováci chcú renovovať svoje domy, záujem o dotácie Obnov dom výrazne stúpol

Slováci chcú renovovať svoje domy a využiť na to dotácie Obnov dom. Vyplýva to z prieskumu agentúry Focus, ktorý uskutočnila začiatkom roka pre združenie Budovy pre budúcnosť. Približne dve tretiny účastníkov prieskumu plánuje v najbližších rokoch renovovať alebo pokračovať v renovácii svojho rodinného domu. Rovnaké množstvo opýtaných by na obnovu domu rado využilo dotáciu z programu Obnov dom.

Zvýšený záujem

„V rámci Plánu obnovy a odolnosti máme na Slovensku od roku 2022 dotačný program Obnov dom. Postupne sa stabilizuje, jeho poznateľnosť sa za dva roky zvýšila zo 78 na 88 percent. Vzrástol aj záujem využiť tieto dotácie,“ uviedla riaditeľka platformy Budovy pre budúcnosť Katarína Nikodemová.

Kým v roku 2023 plánovalo určite využiť dotácie len deväť percent opýtaných, čo predstavuje približne 90-tisíc domov, v tomto roku je to už 17 percent – približne 170-tisíc domov. Ďalších 49 percent ľudí odpovedalo, že tieto dotácie možno využije, čo je nárast o 14 percent. Podľa Nikodemovej treba záujem o dotácie hodnotiť pozitívne. Okrem nesporného pozitívneho ekonomického vplyvu pre majiteľov budov má ich obnova aj ekologický zmysel.

Pokles negatívnych hodnotení

Program Obnov dom, ktorý podporuje energeticky efektívne renovácie rodinných domov, si získava čoraz väčšiu dôveru verejnosti. Aktuálne ho pozitívne vníma 56 percent respondentov, čo predstavuje nárast oproti roku 2023, keď malo pozitívne hodnotenie 47 percent opýtaných. Negatívnych hodnotení naopak ubudlo – z 11 percent v roku 2023 na osem percent v roku 2025.

„Záujem o obnovu rodinných domov v najbližších rokoch je obrovský a vidíme jasný posun k realizácii konkrétnych opatrení,“ hodnotí analytik Richard Paksi. Až 67 percent vlastníkov starších rodinných domov plánuje nejaký typ obnovy do roku 2030, pričom 40 percent už v najbližších dvoch rokoch.

Najväčšia bariéra

Oproti roku 2023 ide o významný nárast, keďže vtedy plánovalo rekonštrukciu v krátkodobom horizonte len 28 percent vlastníkov. Podľa výsledkov prieskumu, výrazne klesol podiel vlastníkov rodinných domov, ktorí dotáciu využiť nechcú, a to zo 48 na 20 percent.

Najväčšou bariérou zostáva neschopnosť predfinancovať obnovu z vlastných zdrojov, zložitosť vybavenia dotácie a dĺžka vyhodnocovania. Tretina respondentov, ktorí sa vyjadrili, že nemajú záujem o dotáciu uviedli, že dôvodom je nedostatok prostriedkov na predfinancovanie a neochota sa zadlžiť.