Dom menší ako vaša skriňa a ďalšie rekordné stavby

Architektúra dokáže posúvať hranice. O jej schopnostiach sme sa presvedčili už pri starobylých stavbách dávnych civilizácii a presviedčame sa o nich dodnes, pričom hľadíme do obrovských výšok, sme fascinovaní veľkoleposťou, inováciami a kreativitou. No a niektoré stavby nás naopak, ohromujú tým, že dokazujú, že aj malé môže byť veľké…

Rekordér medzi najmenšími svete

Predstavte si dom, do ktorého vojdete jedným krokom. Práve to je prípad mikrodomu od nemeckého architekta Van Bo Le-Mentzela. S rozlohou iba 1 m² je tento dom považovaný za najmenší na svete. Je prenosný, váži len niekoľko kilogramov a ponúka základný komfort, ktorý od obytného priestoru očakávame, nevynímajúc priestor na sedenie alebo ležanie. Dá sa jednoducho postaviť z bežne dostupných materiálov a jeho praktickosť z neho robí mobilný stánok, priestor na meditáciu, spovednicu či telefónnu búdku do kancelárie. Tento „urob si sám“ projekt je ukážkou kreatívneho využitia minimálneho priestoru. Celý koncept vznikol ako reakcia na problém nedostupnosti bývania a ako manifest slobodného života mimo štandardných konvencií. Zároveň vyvoláva otázku, koľko priestoru vlastne potrebujeme?

Najužší dom na svete: Keret House

Ďalším zástupcom mikroarchitektúry je Keret House vo Varšave, dielo architekta Jakuba Szczęsného. Táto stavba má v najužšom bode iba 92 cm a bola postavená medzi dvoma staršími domami v centre mesta. Napriek svojej stiesnenosti disponuje mini kuchyňou, kúpeľňou, pracovným kútikom a posteľou. Keret House slúži predovšetkým ako umelecký a výstavný priestor, ktorý zároveň upozorňuje na problém efektívneho využívania mestského priestoru.

Najužší dom Keret House vo Varšave archdaily.com

Mini architektúra s futuristickým nádychom

Kreatívnym prístupom k otázke bývania sa prezentuje aj nemecký projekt Roll It Home, ktorý pripomína „valec“ s vnútornými segmentmi. Otáčaním celého domu meníte jeho funkciu. Z pracovného stola sa razom stane posteľ alebo kuchynská linka. Tri rôzne sekcie sú venované rôznym funkčným potrebám, v sekcii je posteľ a stôl, valec na cvičenie a kuchyňa s drezom. Tento experimentálny koncept poukazuje na to, že aj malý objem môže byť maximálne multifunkčný.

Experimentálny dom Roll it gettyimages.com

Rekordy vo výške

Nemôžeme opomenúť ani stavby na opačnej strane spektra. Tie, ktoré sa predháňajú v tom, ktorá z nich bude najbližšie k oblakom.

Burj Khalifa, Dubaj

S neuveriteľnou výškou 828 metrov drží prvenstvo ako najvyššia budova sveta. Okrem luxusných apartmánov, hotelových izieb či kancelárií ponúka návštevníkom aj najvyššiu vyhliadkovú plošinu na svete.

Tokyo Skytree, Tokio

Najvyššia veža sveta s výškou 634 metrov je kľúčovým bodom tokijskej panorámy a zároveň technologickým majstrovským dielom slúžiacim ako vysielacia veža i turistická atrakcia.

Shanghai Tower, Šanghaj

Druhý najvyšší mrakodrap sveta, ktorý meria 632 metrov, fascinuje nielen svojou výškou, ale aj ekologickými prvkami. Veterné turbíny a systém recyklácie vody z neho robia ikonu udržateľného dizajnu.