Najviac zdraželi jednoizbové byty. O jeden druh nehnuteľností rapídne klesol záujem

Rok 2024 sa niesol v znamení prebúdzania realitného trhu. Podľa údajov Národnej banky Slovenska (NBS) sa ceny nehnuteľností po dvoch rokoch útlmu opäť pohli smerom nahor. Medziročný nárast dosiahol 6,7 percenta. Dôvodom bolo zlacňovanie hypoték, ale aj navýšenie DPH na 23 percent.

NBS charakterizuje vývoj na realitnom trhu ako postupné doháňanie predchádzajúceho poklesu. Nie všetky typy nehnuteľností však rástli rovnakým tempom. Najviac zdraželi jednoizbové byty, ktorých ceny stúpili o 12 percent. Naopak, najmenší záujem je o rekreačné domy a chalupy.

Najväčší záujem je o novostavby

„Z oživenia trhu ťažia najviac novostavby, alebo kvalitne zrekonštruované byty. Najväčší dopyt pociťujeme po dvojizbových bytoch v Bratislave a okolí. Rovnako na atraktivite naberá aj downtown, kde je zvýšený dopyt po nehnuteľnostiach akejkoľvek veľkosti,“ vysvetľuje majiteľka realitnej kancelárie UPgreat HOME v Bratislave Zuzana Klačanová.

„Najväčší záujem je o novostavby, najmä dvojizbové byty,“ potvrdzuje realitný maklér z kancelárie UPgreat ELEGANCE v Šamoríne aj Stanislav Lindák. Tie sú podľa neho zaujímavé pre mladé rodiny, ale aj pre investorov hľadajúcich nehnuteľnosť na prenájom.

Majiteľ kancelárie UPgreat NAMAX Nové Mesto nad Váhom Miroslav Švehla dodáva, že v regióne je najvýraznejší dopyt po trojizbových bytoch vhodných na okamžité užívanie. Najväčší potenciál majú podľa neho nehnuteľnosti s nižšou cenovkou, ale aj byty v starších tehlových bytovkách.

Kľúčová je výška hypotéky

Schopnosť získať hypotéku je podľa realitných expertov kľúčovým faktorom určujúcim dopyt. „Ako hybnú silu pociťujeme úverové možnosti. Dopyt je limitovaný kapacitou získať úver, ktorú obmedzuje výška príjmu záujemcov o kúpu,“ hovorí Miroslav Švehla.

Tí kupujúci, ktorí nedosiahnu pri hypotéke na vyššiu sumu, si vyberajú dvojizbové byty. Stanislav Lindák dodáva, že k zvýšeniu úrokov sa pridalo aj zvýšenie životného minima a rast cien nehnuteľností. „To posunulo dvojizbové byty do pozície ľahšie dostupnej možnosti na bývanie pre mladé dvojice, prípadne pre rodiny s deťmi,“ konštatuje.

Podobne uvažujú aj investori. Z ich pohľadu je primárne záujem o menšie byty. „Podľa súčasnej ponuky sú najatraktívnejšou a najlepšie zhodnotiteľnou investíciou v Bratislave jednoizbové byty,“ dodáva Zuzana Klačanová.

Pandémia navýšila ceny rekreačných nehnuteľností

Ak bude zlacňovanie úverov pokračovať, časť kupujúcich by sa podľa odborníkov mohla posunúť na väčšie byty. Po znížení sadzieb by mohol výraznejšie rásť dopyt po trojizbových a štvorizbových bytoch. Tie by sa mohli stať prístupnejšie pre širšiu skupinu záujemcov.

Predchádzajúce dva roky podľa expertov ukázali rozdielnu cenovú stabilitu pri rôznych typoch nehnuteľností. „Najväčší potenciál udržať si cenu majú typicky nehnuteľnosti v centre mesta, najviac vo väčších mestách, kde pretrváva trvalý záujem o bývanie, ako aj o investície,“ myslí si Stanislav Lindák.

Najväčší pokles zaznamenali nehnuteľnosti v rekreačných oblastiach. „Pandémia covidu znásobila ceny rekreačných nehnuteľností na takmer dvojnásobok. Dnes ich majitelia už nevedia predať za rovnakú cenu, ako ich kúpili. Podobný trend je cítiť aj pri rodinných domoch v okolí Bratislavy,“ dodáva Zuzana Klačanová.

Na novú situáciu už reagujú aj developeri, ktorí sa snažia prichádzať s nehnuteľnosťami v nižšej výmere. Ďalšou zmenou v ponuke je dôraz na energeticky efektívne a moderné bytové jednotky, ale aj kritériá ESG. Následkom týchto zmien je predpoklad, že ceny novostavieb budú aj naďalej rásť.