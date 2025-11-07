Retailové parky zostávajú pre developerov najatraktívnejšie, nové projekty smerujú aj mimo Bratislavy

Slovenský retailový trh si udržiava stabilnú výkonnosť, aj keď spotrebiteľské správanie zostáva opatrné. Nové projekty naďalej smerujú mimo hlavného mesta a sústreďujú sa na regionálne centrá. Vyplýva to z aktuálnej analýzy globálnej realitno-poradenskej spoločnosti CBRE.
Najatraktívnejší formát
V sledovanej vzorke nákupných centier CBRE v treťom kvartáli tržby nájomcov vzrástli o dve percentá, zatiaľ čo návštevnosť klesla o jedno percento. V treťom štvrťroku pribudol na slovenský trh retail park OPC Revúca, ktorý rozšíril ponuku moderných nákupných možností o 6-tisíc metrov štvorcových prenajímanej plochy. Aj tento štvrťrok podľa CBRE potvrdil trend, že retail parky zostávajú najatraktívnejším formátom výstavby pre developerov.
„Momentálne evidujeme okolo 80-tisíc metrov štvorcových nových maloobchodných priestorov vo výstavbe, ktoré sú rozložené do 14 projektov. Ide o retail parky, ktoré sa nachádzajú predovšetkým v regiónoch stredného Slovenska – v Žiline, Námestove, Detve, Žiari nad Hronom, Poltári či Hnúšti. Druhá vlna výstavby prebieha na západnom Slovensku, v mestách ako Vráble, Piešťany a Nitra,“ vysvetľuje riaditeľ oddelenia Retail Leasing Tomáš Lörincz.
Investičný výnos
V roku 2025 sa pritom už neočakáva dokončenie žiadneho nového nákupného centra – všetky projekty vo výstavbe patria do kategórie retail parkov. Najvyššie dosahované nájomné (prime rent) zostáva medziročne bez zmeny – 70 eur za meter štvorcový na mesiac v nákupných centrách a 16 eur za meter štvorcový na mesiac v retail parkoch.
„Investičný výnos (prime yield) pre nákupné centrá je stabilný na úrovni 6,50 percenta, zatiaľ čo prime yield pre retail parky medziročne poklesol o 25 bázických bodov na 6,75 percenta,“ dodáva spoločnosť. Inflácia na Slovensku sa v septembri držala na úrovni 4,3 percenta, rovnako ako v júni.
„Ide o druhú najvyššiu hodnotu v roku, no vývoj ukazuje spomaľovanie cenového rastu,“ uvádza ďalej CBRE s tým, že kľúčové položky ako potraviny a energie sa postupne stabilizujú, pričom kumulatívna inflácia od začiatku roka dosiahla 4,1 percenta. Napriek vyššej inflácii podľa spoločnosti možno pozorovať známky stabilizácie a zlepšenia nálady domácností.