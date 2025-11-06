Dopyt po bytoch v Bratislave ožil a ceny stúpli všade okrem Starého Mesta, nájomné vzrástlo menej

Ceny starších bytov v Bratislave vzrástli o 10 percent, oživenie prišlo aj na nájomný trh. Vyplýva to z aktuálnej správy analytikov z Bencont Investments. Priemerná cena bytov z druhej ruky sa v treťom kvartáli zvýšila na 4 131 eur za meter štvorcový, čo odráža pokračujúci rast dopytu po bývaní. „Rast cien sa prejavil aj na nájomnom trhu, kde priemerné nájomné vrátane energií vzrástlo na 17,10 eura za meter štvorcový,“ uvádzajú.
„V júli a septembri sa na trhu ponúkali byty s priemernou jednotkovou cenou 4 131,49 eura za meter štvorcový,“ priblížili analytici s tým, že medziročne išlo o 10-percentný nárast a v porovnaní s druhým štvrťrokom si ceny pripísali dve percentá. Cenový rast bol podľa nich prítomný naprieč celou Bratislavou. Výnimkou bolo len Staré Mesto, kde priemerná jednotková cena mierne skorigovala smerom nadol.
Prevládali menšie byty
Rast cien zaznamenali medzi všetkými ponúkanými dispozíciami, ako aj v rámci všetkých kategórií bytov. V štruktúre ponúkaných bytov prevládali menšie jednotky, čo potiahlo priemernú interiérovú plochu smerom nadol o päť percent v porovnaní s predchádzajúcim kvartálom a o 5,6 percenta medziročne. Pokles priemernej plochy medzi ponúkanými bytmi sa podpísal aj pod zníženie priemernej absolútnej ceny o 2,9 percenta v porovnaní s predošlým kvartálom – na 256 091,96 eura.
V treťom kvartáli sa cenový rast opäť preniesol aj na nájomný trh. „Priemerná výška nájomného aj s energiami v Bratislave sa ku koncu septembra dostala na 17,10 eura za meter štvorcový,“ priblížili ďalej analytici. Ako dodali, rastová dynamika bola v prípade nájmu v tomto roku zatiaľ skôr obmedzená pričom priemerné nájomné si medziročne pripísalo len 2,55 percenta, čo znamená, že rast bol dokonca nižší než inflácia v rovnakom období.
Najväčší výber bytov na prenájom bol v okrese Bratislava II, keď 29 percent ponuky bolo sústredenej v tejto časti mesta. Druhé miesto si tradične držalo Staré Mesto, kde sa nachádzalo celkom 25 percent všetkých bytov na prenájom. Priemerný dvojizbový byt v Bratislave si bolo možné prenajať za 899 eur aj s energiami. Tento priemer ťahali nahor najmä nájmy v Starom Meste, ktorých výška bola v priemere 1 008 eur. Dvojizbové byty v ostatných mestských častiach to bolo v rozmedzí 843 – 873 eur.
Viac je preferovaná kúpa
„Dopyt po bývaní sa na trhu znova presúva smerom k tradičnému vlastníctvu, teda preferovaná je viac kúpa v porovnaní s prenájmom,“ dodávajú analytici. Sledovať je to podľa nich možné najmä na cenovom vývoji, keď so stabilizáciou a neskorším znížením úrokových sadzieb začali ceny starších bytov opätovne rásť. „V prípade nájmov sme sledovali naopak skôr zníženie rastovej dynamiky,“ doplnili.
Hlavný analytik Bencont Investments Rudolf Bruchánik konštatuje, že dopyt po vlastnom bývaní v Bratislave zostáva naďalej silný, a to aj napriek negatívnym signálom z makroekonomického prostredia. Nižšie úrokové sadzby pri hypotékach podľa neho výrazne zlepšili dostupnosť bývania, no ich efekt sa bude postupne vytrácať, keď sa sadzby ustália na nových úrovniach. Väčší dôraz sa preto presunie na rast reálnych miezd.
„V prípade cien starších bytov očakávame v tomto roku pokračovanie cenového rastu v tempe okolo päť percent medziročne. V prípade nájmov očakávame menej dynamický rast hľadajúci novú rovnováhu vo vzťahu k cenám bytov,“ uzavrel Bruchánik.