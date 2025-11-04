Zanedbaný verejný priestor v Dúbravke sa zmení na živé miesto s vodnou plochou

Okolie Domu služieb v bratislavskej Dúbravke čaká výrazná premena. Zanedbaný verejný priestor sa má zmeniť na živé miesto s vodnou plochou. Hlavné mesto oznámilo, že začína s prácami na premene tohto rokmi neudržiavaného priestoru na pozitívne pôsobiace miesto, kde budú ľudia radi tráviť čas.
Revitalizácia je súčasťou iniciatívy Živé miesta, ktorej cieľom je modernizácia a skvalitňovanie dlhodobo zanedbaných verejných priestorov v Bratislave. Okrem Metropolitného inštitútu Bratislavy a hlavného mesta na projekte spolupracuje aj mestská časť Dúbravka.
Návrh na revitalizáciu pripravili architekti z ateliérov Atrium architekti, ARZ a LIVINARK a ich ambíciou je, aby obnova pozitívne ovplyvnila život celej štvrte. Vo svojich vizualizáciách ukázali okolie Domu služieb bez vizuálneho smogu, ktorý tu aktuálne predstavuje veľký problém.
Obmedzenia počas prvej etapy
Počas prvého novembrového týždňa zrealizujú prípravné práce a ohradenie staveniska. Následne začnú so samotnou rekonštrukciou od zastávky MHD. V rámci prvej etapy, ktorú plánujú ukončiť do konca roka, zrekonštruujú časť spevnených plôch vrátane podkladových vrstiev v podchodnej časti Domu služieb – od Ulice Schneidera-Trnavského po prevádzku potravín – a úsek od potravín smerom na juhovýchod až po schodisko. Obnovia aj schodisko k Ulici Schneidera-Trnavského, kde osadia novú bezbariérovú rampu.
„V úvodnej fáze nebude schodisko k ulici M. Schneidera-Trnavského prístupné. Približne do 16. novembra budú v podchodnej časti pre peších fungovať vyhradené koridory a vyznačené budú náhradné trasy,“ upozorňuje mesto na dočasné obmedzenia.
Od 17. do 23. novembra je v pláne uzatvorenie podchodnej časti, obchádzka pre peších bude možná okolo Domu služieb. „V uvedenom termíne je po dohode s majiteľmi plánované dočasné uzatvorenie prevádzok v tomto úseku,“ dodáva samospráva.
Obmedzenia počas ďalšej fázy
Následne sa posunú do ďalšej fázy, v rámci ktorej bude podchodná časť a schodisko zrekonštruované a prístupné pre peších. Od 24. novembra do 7. decembra sa práce presunú na pochôdznu časť popri Dome služieb v smere k evanjelickemu kostolu, pre peších budú vyhradené koridory.
Od 8. do 14. decembra je plánované úplné uzavretie tohto úseku pre peších. „V tomto termíne je tak opäť po dohode s majiteľmi v pláne dočasné uzavretie prevádzok. Obchádzka bude možná okolo Domu služieb,“ konštatuje mesto.
Na jar 2026 plánujú pokračovať druhou etapou. „V nej zrekonštruujeme zvyšnú časť spevnených plôch, vybudujeme nový vodný prvok, bezbariérovú rampu, nové schodisko, verejné osvetlenie, zeleň, dažďové záhrady a mestský mobiliár,“ doplnil magistrát.