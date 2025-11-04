Projekt pri Mlynských nivách sa posúva do ďalšej fázy, vstupuje do neho nový partner

Projekt Chalupkova od Penta Real Estate v bratislavskom downtowne sa posúva do ďalšej fázy. Ako minoritný partner v rámci formátu spoločného podnikania (joint venture) do neho vstupuje spoločnosť Alto Real Estate. Zároveň sa stáva prvým nájomcom v kancelárskej budove Chalupkova Offices.
Alto Real Estate bude mať v projekte 49-percentný podiel, zatiaľ čo Penta Real Estate si ponecháva manažérsku kontrolu nad riadením a výstavbou. Cieľom spojenia je prepojiť dlhoročné skúsenosti Penty s realizáciou veľkých mestských celkov s investičnou kapacitou Alto.
„Vstup finančného partnera, ktorý dlhodobo pôsobí v rovnakej lokalite a rozumie jej potenciálu, prináša do projektu ďalší rozmer,“ poznamenal výkonný riaditeľ Penta Real Estate Slovensko Michal Rehák.
„Z nášho pohľadu má Chalupkova výnimočný potenciál. Nachádza sa priamo v susedstve Sky Parku, ktorý rozvíjame v podobe nového rezidenčného projektu na bývanie Sky Park Square,“ dodal Business Director Alto Real Estate Ján Bryndza.
Prvá fáza rozvoja brownfieldu
Projekt Chalupkova Offices od ateliéru Jakub Cigler Architekti prinesie viac ako 33-tisíc metrov štvorcových kancelárskych plôch a 1 500 metrov štvorcových retailových priestorov. Podľa developera bude patriť k technologicky najvyspelejším administratívnym projektom na Slovensku.
Jeho súčasťou bude komunitná strecha, cyklozázemie či priamy prístup na plánovaný vnútroblokový park, ktorý vytvorí nový verejný priestor pre obyvateľov a zamestnancov v okolí. Administratívna budova je prvou fázou pripravovaného rozvojového územia v blízkosti Mlynských nív.
Na mieste bývalého brownfieldu postupne vznikne nová mestská štvrť, ktorá spojí bývanie, kancelárie, služby a verejné priestory do funkčného celku.