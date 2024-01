Plánujete kupovať nehnuteľnosť? Odpovedajte si najskôr na päť otázok

Vysoké ceny nehnuteľností v kombinácii s drahými hypotékami v poslednom období množstvo ľudí odrádzajú od kúpy vlastnej nehnuteľnosti. „Dostali sme sa do štádia, keď je bývanie pre mnohých Slovákov nedosiahnuteľnou komoditou. Pre ľudí je to frustrujúce,” myslí si riaditeľka FinGO recloud Róberta Mecková.

Po vlaňajšej stagnácii očakávajú odborníci postupné oživenie realitného trhu. V súčasnosti je podľa Meckovej väčší záujem o nehnuteľnosti, ktoré novým majiteľom ponúkajú určitú pridanú hodnotu. Zároveň očakáva, že Slováci ani v tomto roku nebudú kupovať nehnuteľnosti na investíciu.

Ak plánujete kúpu bytu či domu a neviete sa rozhodnúť, či je vhodný čas, expertka na reality radí odpovedať si na päť otázok:

1. Za akým účelom nehnuteľnosť kupujete?

Podľa Meckovej je veľmi dôležité vedieť, prečo si byt či dom kupujete. „Je rozdiel, či budete v nehnuteľnosti bývať sami alebo napríklad so svojou štvorčlennou rodinou. Či hľadáte nehnuteľnosť na prenájom s vidinou jej predaja po pár rokoch, prípadne chcete kúpiť novostavbu v predpredaji len ako investíciu,“ uvádza. Podľa odpovede prichádzajú na rad ďalšie otázky.

2. Ako plánujete kúpu nehnuteľnosti financovať

Odborníčka upozorňuje, že byt či dom by ste mali kupovať s rozumom, aby to extrémne nezaťažilo váš rodinný rozpočet. Je rozdiel, či nehnuteľnosť kupujete sami alebo spolu s partnerom. „Ak aj banka vyhodnotí váš príjem ako dostatočný, automaticky to nemusí znamenať, že ide o rozumné rozhodnutie,“ zdôrazňuje s tým, že takýto dlhodobý úver by vás nemal zaťažiť tak, že radikálne okrešete svoje záľuby alebo budete pod extrémnym stresom.

3. Kde a v akom stave chcete kúpiť nehnuteľnosť?

„Starý tehlový byt v širšom centre síce bude lacnejší ako novostavba, ale myslite na to, že predajná cena bytu nie je jediná podstatná položka,“ pripomína Mecková s tým, že aj keď na začiatku ušetríte, do rekonštrukcie bytu možno „nalejete” ďalších 15- až 50-tisíc eur. Odporúča preto zvážiť, či máte potrebné zručnosti na rekonštrukciu nehnuteľnosti, alebo si budete musieť niekoho zaplatiť.

4. Aké kompromisy dokážete pri kúpe urobiť?

„Niekto si vysníva byt v centre mesta, ale za každú cenu ho chce mať napríklad orientovaný na západ a špeciálne spálňu na sever. Čím prísnejšie požiadavky máte, tým dlhšie budete nehnuteľnosť hľadať,“ upozorňuje odborníčka. Podľa nej si treba urobiť rebríček priorít, ktoré sú pre vás ako kupujúceho najpodstatnejšie a riadiť sa primárne nimi. „Hlavne počítajte s tým, že dokonalý byt pravdepodobne nenájdete,“ dodáva.

5. Kedy chcete kúpu nehnuteľnosti zrealizovať?

Ak chcete kúpiť nehnuteľnosť výhodne a bez stresu, základom je rozumné plánovanie. „Ak hľadáte byt, pretože sa vám o pár mesiacov narodí dieťa, ste rozhodne pod väčším stresom ako niekto, kto ešte len plánuje rodinu a pomaly sa obzerá po novom bývaní,“ myslí si Mecková a dodáva, že v dnešnej dobe má kupujúci väčšiu šancu zjednať cenu. Ak nepotrebujete bývať hneď, skvelou voľbou sú podľa nej novostavby.