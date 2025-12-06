Ponuka nových bytov sa nezotavuje, výstavba rastie len mierne a ceny zrejme ešte porastú

Počet začatých bytov stúpol medziročne a skorigoval tak zaostávanie za 10-ročným priemerom tretích štvrťrokov.
Počet dokončených bytov v treťom štvrťroku bol približne rovnaký ako vlani a súčasne mierne nižší ako dlhodobý priemer. Vyplýva to z aktuálnej správy Štatistického úradu SR (ŠÚ SR). Podľa predbežných výsledkov sa dokončilo takmer 4 200 bytov. V porovnaní s predošlými tromi štvrťrokmi sa utlmilo zaostávanie počtu bytových kolaudácií za dlhodobým priemerom.

Počet začatých bytov stúpol medziročne a skorigoval tak zaostávanie za 10-ročným priemerom tretích štvrťrokov. V rámci bytovej výstavby sa na Slovensku stále dokončovalo o niečo menej bytov ako je dlhodobý priemer, najsilnejšou zložkou bytovej výstavby zostali rodinné domy.

Regionálne rozdiely vo výstavbe bytov

Vývoj v jednotlivých krajoch bol rôznorodý, v piatich z ôsmich regiónov SR počty dokončených bytov medziročne vzrástli, čo prispelo k zmierneniu celkového poklesu na úrovni Slovenska. Z hľadiska dlhodobého vývoja však aktuálny počet dokončených bytov bol nižší ako dlhodobý 10-ročný priemer rovnakého obdobia v štyroch krajoch, a to najmä v Bratislavskom a Trnavskom kraji. Miernejšie zaostávanie za dlhodobým priemerom evidovali aj v Nitrianskom a v Košickom kraji.

Počas tretieho štvrťroka 2025 sa na Slovensku začala výstavba 4 270 bytov, čo predstavoval nárast o tretinu oproti rovnakému obdobiu minulého roka. „Tento dynamický medziročný rast je len dôsledkom veľmi nízkej porovnávacej základne v treťom štvrťroku 2024, keď bol zaznamenaný jeden z historicky najslabších tretích štvrťrokov z hľadiska rozbehu výstavby,“ priblížil ŠÚ SR. Napriek pozitívnemu medziročnému vývoju bola nová výstavba ešte stále o 17 percent slabšia ako dlhodobý štandard.

Rozbeh výstavby bol zaznamenaný vo väčšine krajov, vrátane Bratislavského, stále však pretrváva zaostávanie za dlhodobým priemerom predchádzajúcich 10 rokov, ktorý sa pohybuje v intervale od –28,3 percenta v Nitrianskom kraji do – 0,9 percenta v Banskobystrickom kraji. Ku koncu septembra 2025 bolo na Slovensku rozostavaných vyše 77-tisíc bytových jednotiek, čo predstavuje medziročný pokles o 1,4 percenta. Rozostavanosť sa aktuálne nachádza na úrovni dlhodobého priemeru, zvýšila sa len nepatrne.

Analytické pohľady na trh bývania

V súhrne tretích štvrťrokov roku 2025 bolo dokončených aj začatých menej bytov ako v rovnakom období minulého roka. „Dokončilo sa 11 015 nových bytov, čo znamenalo medziročný pokles o viac ako 13,5 percenta a o 13,1 percenta menej v porovnaní s dlhodobým priemerom,“ dodal štatistický úrad. Zároveň sa začalo stavať 11 511 bytov, čo bolo medziročne menej o 1,6 percenta, v porovnaní s dlhodobým priemerom menej o 22,1 percenta.

„Výsledky z tretieho štvrťroka potvrdzujú, že trh bývania naďalej ostáva v období výrazne obmedzenej ponuky,“ uviedol analytik 365.bank Tomáš Boháček. Kombinácia slabého rozbehu novej výstavby, pretrvávajúcej opatrnosti developerov a legislatívnej neistoty podľa neho predznačuje, že prírastok bytov bude v nasledujúcich štvrťrokoch iba veľmi mierny.

„Dopyt však neklesá – zlepšujúce sa finančné podmienky, stabilizácia sadzieb a pokračujúca migrácia do väčších miest držia záujem domácností na vysokej úrovni,“ dodal analytik. Na optimálne vyrovnanie trhu podľa neho chýba približne 13-tisíc nových bytov ročne, aby sa ponuka len vrátila na dlhodobý priemer dopytu. „Prehlbujúci sa nesúlad medzi ponukou a dopytom tak bude tlačiť ceny bývania ďalej nahor a v roku 2026 bude viesť k opätovnému zrýchleniu cenového rastu,“ doplnil.

Ukazovatele bytovej výstavby

Analytička WOOD & CompanyEva Sádovskú uviedla, že zaujímavé bude sledovať v tomto roku aj vývoj niektorých pomerových ukazovateľov. Počet dokončených bytov na tisíc obyvateľov poskytuje prehľad o tom, ako efektívne región reaguje na dopyt po bývaní a aký je jeho reálny výstavbový výkon. Hoci neexistujú presné normy pre tento ukazovateľ, v EÚ či vo svete hodnoty vyššie ako 5 signalizujú intenzívnejšiu bytovú výstavbu, s aktívnou reakciou na dopyt.

Ide zväčša o mestské a ekonomicky silné oblasti. V prípade SR takto vysokú úroveň dosahovali do roku 2024 napríklad Bratislavský a Trnavský kraj. „Naopak, ak úroveň pomeru je dlhodobo pod hodnotou 2,5, môže to viesť k nedostatku nového bývania a stagnácii trhu,“ priblížila analytička s tým, že na Slovensku v roku 2024 dosiahli takto nízku úroveň (1,7) Banskobystrický a Košický kraj. V ich prípade aj z dlhodobého hľadiska kolísal ukazovateľ okolo úrovne 2.

Index stavebnej aktivity (pomer medzi rozostavaným a dokončeným počtom bytov) dopĺňa pohľad na výstavbu o širší kontext – zachytáva dynamiku bytovej výstavby vrátane projektov v rôznych fázach prípravy a realizácie. Ak je hodnota ukazovateľa vyššia ako 1, stavebná aktivita sa považuje za vysokú a do budúcna sa očakáva rast ponuky. V prípade všetkých regiónov SR bol dosiaľ (dlhodobo) index stavebnej aktivity vyšší ako 1.

