Bratislava plánuje pokračovať v rozvoji nájomného bývania aj v dopravných projektoch

Magistrát Bratislavy plánuje v budúcom roku pokračovať v rozvoji nájomného bývania, ale aj v rekonštrukcii verejných priestorov či športovej infraštruktúry. Ako pre SITA priblížil hovorca hlavného mesta Peter Bubla, v pláne je tiež niekoľko veľkých dopravných projektov.
V rámci rozvoja nájomného bývania plánujú dokončiť park pri mestskej nájomnej bytovke na Muchovom námestí v Petržalke a začať s realizáciou bytového súboru s 85 bytmi na Terchovskej ulici v Ružinove – Trnávke.
Rekonštrukcia verejných priestorov
K ďalším plánovaným projektom patrí rekonštrukcia a modernizácia veľkokapacitného zariadenia Dom tretieho veku v Petržalke. Jej súčasťou bude výmena pôvodných výťahov, postupná debarierizácia a rekonštrukcia vnútorných priestorov, ako aj realizácia protipožiarnych opatrení.
„Pokračovať v novom roku bude aj projekt Živé námestie, a teda veľká rekonštrukcia jedného z najvýznamnejších mestských priestorov centra mesta, konkrétne Námestia SNP a Námestia Nežnej revolúcie,“ priblížil Bubla.
V rámci obnovy verejných priestorov plánujú tiež úpravu územia Pilárikova – Zochova, v ktorej je zahrnuté aj nástupisko MHD Zochova a zeleň v dotyku tohto územia. Ďalej je v pláne rozšírenie chodníka a úprava priestoru pod Mostom SNP a v Sade Janka Kráľa. Ukončená má byť aj rekonštrukcia skleníkov vo Wallner-Prugerovej záhrade v Starom Meste, ako aj revitalizácia Kochovej záhrady a jej znovuotvorenie pre verejnosť.
„Začne sa revitalizácia Ulice K. Brúderovej vo Vajnoroch, revitalizácia okolia Rohlík v Ružinove, pokračovať budeme v projekte revitalizácie okolia Depa Krasňany a revitalizácie okolia Domu služieb v Dúbravke. Malo by sa prejsť aj k obnove Kúpeľov Grössling,“ dodal hovorca.
Športová hala a rekonštrukcia kúpaliska
V rámci rozvoja športovej infraštruktúry bude v roku 2026 otvorená nová, moderná a bezpečná športová hala Pionierska. „Pôjde o viacúčelovú športovú halu, ktorá bude mať vyše tisíc metrov štvorcových,“ spresnil hovorca. Hala bude obsahovať aj multifunkčné ihrisko vhodné na usporadúvanie športových súťaží či verejných podujatí.
„Slúžiť bude pre viacero druhov športov, prioritne pre gymnastiku, ktorá tu aj pôvodne bola, ale tiež basketbal, volejbal a pre tréningové účely aj pre hádzanú či florbal,“ doplnil Bubla.
Hlavné mesto v roku 2026 plánuje tiež dokončenie rekonštrukcie terasy na Mestskej plavárni Pasienky a najmä rozsiahlu rekonštrukciu kúpaliska Rosnička. „Tá zahŕňa obnovu a modernizáciu bazénovej technológie, teda stavebné úpravy budovy, kompletnú výmenu technologického vybavenia, ako aj stavebnú a technologickú rekonštrukciu stredného bazéna (50 metrov, 10 dráh) a detského bazéna,“ vysvetlil hovorca.
Výsledkom rekonštrukcie má byť zvýšenie kvality, bezpečnosti a atraktivity kúpaliska. Zároveň sú v pláne aj čiastkové úpravy zázemia a terénu, ako aj menšie architektonické a dispozičné zmeny v rámci areálu, ktoré majú prispieť k lepšej orientácii a vyššiemu komfortu návštevníkov.
Rozšírenie detského ihriska na Kamzíku
„Spomenúť tiež možno zlepšovanie infraštruktúry mestského lesoparku – rozšírenie prírodného Šantiska na Kamzíku, ktorý patrí medzi najnavštevovanejšie rekreačné lokality v lesoparku,“ uviedol ďalej Bubla s tým, že ihrisko prejde výrazným rozšírením a vylepšením.
Pribudnú tu nové prvky pre rôzne vekové skupiny – agility dráha, lezecké siete, zip-line, rôzne typy kladín, hojdačky, rotačné prvky, tunely, šmykľavky či balančné pníky a doplní ho nový mobiliár z dielne mestských lesov. „Šantisko bude obsahovať aj náročnejšie prvky na zlepšenie pohybových schopností detí a bude tak atraktívne pre deti aj počas opakovaných návštev,“ dodal hovorca. Najvýraznejším prvkom a novou dominantou Šantiska bude osemmetrová drevená líška plná herných prvkov.
Ďalšími plánovanými investíciami v roku 2026 sú kompletná rekonštrukcia budovy Centra voľného času (CVČ) na Gessayovej ulici v Petržalke a začiatok rekonštrukcie CVČ na Hliníckej ulici v Rači.
Električkové trate a dopravné projekty
V rámci dopravných projektov plánuje hlavné mesto aj naďalej pracovať na rozvoji električkových tratí. „Najbližšie k realizácii má projekt modernizácie Ružinovskej radiály, kde aktuálne prebieha verejné obstarávanie. Predpokladáme, že budúci rok by sa malo začať s projekčnými a prípravnými prácami,“ priblížil Bubla.
Ďalej plánujú pokračovať v príprave projektu električkovej trate Pribinova-Košická, kde bude ukončený proces EIA a následne pripravia projekt stavebného zámeru. „A tiež predĺženie električky do Borov, kde je v pláne spustiť proces EIA, ktorý by mal byť aj ukončený a zároveň dopracovaná dokumentácia stavebného zámeru,“ dodal hovorca.
„A je tu ešte jeden projekt, ktorý pripravujeme s kolegami z Dopravného podniku Bratislava (DPB). Je to rekonštrukcia električkovej trate pred stanicou Nové Mesto,“ poznamenal Bubla. Ako dodal, DPB nedávno zrekonštruoval trať medzi Tomášikovou a konečnou na Zlatých Pieskoch, pretože bola možnosť využiť európske prostriedky. „Kolegovia ešte pracujú na príprave projektu druhej časti Vajnorskej radiály medzi Tomášikovou a Trnavským mýtom,“ doplnil.
Pri dopravných projektoch možno podľa mesta ešte spomenúť pokračovanie výstavby novej trolejbusovej trate Patrónka – Riviéra, ktorej dokončenie je plánované na jar 2026.
Rozvoj verejnej dopravy a parkovania
Bratislava plánuje v budúcom roku pokračovať aj v skvalitňovaní verejnej dopravy. „V tejto súvislosti je v priebehu budúceho roka plánovaný nákup ďalších vozidiel pre DPB, konkrétne do konca júna by malo prísť 10 nových jednosmerných električiek,“ spresnil hovorca magistrátu. Ako dodal, vozidlový park by sa mal rozšíriť aj o tri nové krátke elektrobusy, 80 kĺbových autobusov a 20 kĺbových CNG autobusov.
K dopravným projektom možno zaradiť aj rozširovanie regulovaného parkovania PAAS, v ktorom plánujú pokračovať aj v roku 2026. „Očakávame spustenie viacerých zón parkovania: Ostredky, Lamač, Háje 1 v Petržalke, KV1 a Dlhé Diely (1. časť) v Karlovej Vsi, Kramáre a postupne pripravujeme aj iné zóny, o ktorých budeme informovať,“ poznamenal Bubla.
Ako dodal, plánujú realizovať tiež nové záchytné parkoviská Janíkov dvor/Jantárova cesta, Zlaté piesky, a tiež parkovacie domy: Saratovská v Dúbravke, Wolkrova a Topoľčianska v Petržalke. Pokračovať budú aj v projektovaní parkoviska a parkovacieho domu pri bratislavskej ZOO.
Na budúci rok je podľa hovorcu hlavného mesta pripravený aj komplexný projekt rekonštrukcie ulice Limbova v priestore pred parkoviskom nemocnice NÚDCH (Národný ústav detských chorôb), ktorý zahŕňa riešenie viacerých križovatiek v úseku, rekonštrukcie zastávok, chodníkov a vjazdy na parkovisko.
„Dokončené majú byť opravy zvarov na Moste SNP (obe lávky pre peších) a začať sa majú aj práce na projekte – obnova signalizácie na Brnianskej – Husákova odbočka,“ doplnil Bubla.
V rámci ďalšieho rozvoja cykloinfraštruktúry je podľa mesta plánovaná realizácia cyklotrasy na ulici Mlynské Nivy, na ktorej má vzniknúť segregovaná cyklotrasa, pribudne zeleň, opravia peší priestor, upravia parkovanie, obnovia osvetlenie a pribudne príprava na trolejbusovú trať.